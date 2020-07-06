Сбербанк увеличил сумму кредита по программе ипотеки c господдержкой

Сбербанк увеличил лимиты кредитов по льготной ипотеке на квартиры в новостройках с 8 до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и с 3 до 6 млн рублей для заемщиков из других регионов. Стандартная ставка в банке по программе ипотеки "Господдержка 2020"

Ранее правительство приняло постановление об аналогичном увеличении сумм кредита по программе ипотеки под 6,5% годовых. Несколько банков, включая ВТБ, уже увеличили свои лимиты. Программа распространяется на кредиты, которые банки выдадут до 1 ноября. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Льготная ставка распространяется на весь срок кредитования.

В Сбербанке ставка ипотеки по этой программе составляет 6,4% годовых, при использовании сервиса "Электронная регистрация" ставка снижается на 0,3 процентных пункта. Минимальный первоначальный взнос по кредиту ранее был снижен до 15% стоимости недвижимости.

"Увеличение максимальной суммы кредита в комплексе со снижением размера первоначального взноса до 15% позволит покупателям выбирать более просторное и комфортное жилье для всей семьи, не откладывая решение квартирного вопроса", - отметил директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев.