Школьники по всей стране получат "Билет в будущее"

Как помочь ребенку понять, на кого ему пойти учиться? Тысячи ребят каждый год поступают в вузы наугад по принципу "родители сказали: "Иди на эконом", "Пишешь сочинения? Дорога на филфак"…". И таких стереотипов много. По данным исследований Союза "Ворлдскиллс Россия", только 15% старшеклассников готовы осознанно подойти к выбору своей профессиональной траектории.

Выйти за рамки, узнать о новых профессиях на практике и понять, чем действительно хочешь заниматься, подросткам поможет "Билет в будущее". Третий сезон всероссийского проекта по профориентации школьников, реализуемый при поддержке Минпросвещения России, стартует 7 июля в рамках нацпроекта "Образование".

Кто получит такой "билет"? Участвовать смогут ученики 6−11 классов.

"Современные запросы рынка труда порой не всегда известны школьникам или же известны по каким-то стереотипам, которые уже давно не имеют ничего общего с реальностью. Такой проект, как "Билет в будущее", дает широкие возможности в ранней профессиональной ориентации тем, что, прежде всего, открывает глаза ребятам на действительно востребованные профессии. - рассказал первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. - Все регионы понимают важность той работы, которую мы вместе ведем в рамках нацпроекта "Образование".

Вход на онлайн-платформу "Билет в будущее" станет доступным для всех 7 июля. Без регистрации на ней можно будет пройти интерактивные тесты на знание профессий и профориентацию, получить информацию о востребованных навыках, пройти занятия на онлайн-курсах. Причем не только детям, но и родителям. Всего доступно более 60 тестов.

Тем, кто хочет пойти дальше и попробовать разные профессии на практике, нужно зарегистрироваться на платформе. Чем больше тестов проходит участник, тем точнее система определяет его интересы и подбирает подходящие активности и рекомендации. Регистрировать детей для участия в проекте должны родители: в личном кабинете им станут доступны результаты тестов ребенка. Но тесты лишь небольшая часть проекта.

Второй этап - погружение в профессию. Школьники под руководством наставника выполнят реальные задания. К примеру, смогут выточить деталь на станке, распечатать макет на 3D-принтере, написать программный код или приготовить сладкий десерт. Такие "профессиональные пробы", "фестивали профессий" и другие мероприятия пройдут в регионах очно (там, где это позволит эпидемиологическая ситуация), на базе колледжей, техникумов, детских технопарков, вузов и даже предприятий. И, конечно, в онлайн-формате. В этом году в проекте участвуют 78 регионов России. Важно, что многие активности расскажут школьникам именно про те профессии, которые востребованы у них в регионе. Родители будут получать уведомления, на какие мероприятия записался их ребенок.

В рамках третьего этапа подростки получат индивидуальные рекомендации, как выстроить свою образовательную траекторию, чтобы достичь успеха.

"В личном кабинете на платформе проекта можно будет увидеть, какие есть дополнительные программы в регионе и в вашем городе, какие образовательные программы, куда поступать лучше, какое образование выбрать ребенку с такими интересами", - заявила на презентации проекта директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Евгения Кожевникова.

"Билет в будущее" пройдет в регионах с июля по ноябрь. В прошлом году на платформе проекта зарегистрировались около миллиона ребят. В этом году, по оценкам, участников будет гораздо больше. Оператор проекта - Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" при поддержке министерства просвещения РФ и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".