Школьники по всей стране получат "Билет в будущее"

Новости

Ростовчанин ограбил банк на 1,5 млн рублей ради погашения кредитов 11:06
В Британии обнаружили потерянную картину Рубенса 11:05
ЦИК попросит расширить нормативную базу для онлайн-голосования 11:04
В Курганской области на берегу реки нашли одежду пропавших подростков 11:03
Слушание по пересмотру дела Кокорина и Мамаева в суде снова перенесли 11:01
Манекены для краш-тестов Mercedes пошутили над мотоциклистами 11:00
Вышел трейлер вампирской готической драмы "Кармилла" 10:55
В Крыму ответили на планы Киева вернуть полуостров силой 10:55
Число новых случаев COVID-19 в Москве почти неделю не превышает 600 в сутки 10:49
Полиция проверит источники фейковых новостей о закрытии Мурманска 10:47
Умер актер Тофик Гусейнов 10:43
Балтийский флот получит 6 новых ракетных кораблей с "Калибрами" 10:41
В Карелии в озере обнаружили тело 83-летней жительницы Петербурга 10:37
В Севастополе почти все районы остались без воды из-за аварии 10:30
ФСБ задержала трех граждан при попытке перевезти 55 кг наркотиков 10:27
Еще 632 пациента вылечились от коронавируса в Москве 10:24
В Подмосковье заработали детсады и учреждения дополнительного образования 10:17
Главврач сибирской больницы уволен за нарушения безопасности по COVID-19 10:17
Американские энергокомпании отказались строить Атлантический газопровод 10:12
Умер Эннио Морриконе 10:12
Группы в Фейсбуке начали критиковать движение Black Lives Matter 10:12
В Волгоградской области ребенок погиб от удара током в фонтане 10:08
В Мексике полиция вынудила сесть перевозивший наркотики самолет 10:00
Какие ошибки водителей убивают автомобили 10:00
Синоптики предупредили москвичей о дождях и грозах 09:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что запрещено на дороге начинающему водителю
Что запрещено на дороге начинающему водителю
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
06.07.2020 09:35
Рубрика: Общество

Школьники по всей стране получат "Билет в будущее"

Текст: Ксения Колесникова
Как помочь ребенку понять, на кого ему пойти учиться? Тысячи ребят каждый год поступают в вузы наугад по принципу "родители сказали: "Иди на эконом", "Пишешь сочинения? Дорога на филфак"…". И таких стереотипов много. По данным исследований Союза "Ворлдскиллс Россия", только 15% старшеклассников готовы осознанно подойти к выбору своей профессиональной траектории.

Выйти за рамки, узнать о новых профессиях на практике и понять, чем действительно хочешь заниматься, подросткам поможет "Билет в будущее". Третий сезон всероссийского проекта по профориентации школьников, реализуемый при поддержке Минпросвещения России, стартует 7 июля в рамках нацпроекта "Образование".

Фото: iStock
Путин: У нас нет планов подменять очное образование дистанционным

Кто получит такой "билет"? Участвовать смогут ученики 6−11 классов.

"Современные запросы рынка труда порой не всегда известны школьникам или же известны по каким-то стереотипам, которые уже давно не имеют ничего общего с реальностью. Такой проект, как "Билет в будущее", дает широкие возможности в ранней профессиональной ориентации тем, что, прежде всего, открывает глаза ребятам на действительно востребованные профессии. - рассказал первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. - Все регионы понимают важность той работы, которую мы вместе ведем в рамках нацпроекта "Образование".

Вход на онлайн-платформу "Билет в будущее" станет доступным для всех 7 июля. Без регистрации на ней можно будет пройти интерактивные тесты на знание профессий и профориентацию, получить информацию о востребованных навыках, пройти занятия на онлайн-курсах. Причем не только детям, но и родителям. Всего доступно более 60 тестов.

Тем, кто хочет пойти дальше и попробовать разные профессии на практике, нужно зарегистрироваться на платформе. Чем больше тестов проходит участник, тем точнее система определяет его интересы и подбирает подходящие активности и рекомендации. Регистрировать детей для участия в проекте должны родители: в личном кабинете им станут доступны результаты тестов ребенка. Но тесты лишь небольшая часть проекта.

В Минобрнауки допустили перенос начала учебного года в вузах

Второй этап - погружение в профессию. Школьники под руководством наставника выполнят реальные задания. К примеру, смогут выточить деталь на станке, распечатать макет на 3D-принтере, написать программный код или приготовить сладкий десерт. Такие "профессиональные пробы", "фестивали профессий" и другие мероприятия пройдут в регионах очно (там, где это позволит эпидемиологическая ситуация), на базе колледжей, техникумов, детских технопарков, вузов и даже предприятий. И, конечно, в онлайн-формате. В этом году в проекте участвуют 78 регионов России. Важно, что многие активности расскажут школьникам именно про те профессии, которые востребованы у них в регионе. Родители будут получать уведомления, на какие мероприятия записался их ребенок.

В рамках третьего этапа подростки получат индивидуальные рекомендации, как выстроить свою образовательную траекторию, чтобы достичь успеха.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Психологи назвали "за" и "против" поступления в вуз

"В личном кабинете на платформе проекта можно будет увидеть, какие есть дополнительные программы в регионе и в вашем городе, какие образовательные программы, куда поступать лучше, какое образование выбрать ребенку с такими интересами", - заявила на презентации проекта директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Евгения Кожевникова.

"Билет в будущее" пройдет в регионах с июля по ноябрь. В прошлом году на платформе проекта зарегистрировались около миллиона ребят. В этом году, по оценкам, участников будет гораздо больше. Оператор проекта - Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" при поддержке министерства просвещения РФ и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

Общество Образование

Главное сегодня

Путин поручил проработать обмен документами в трудовой сфере через Госуслуги
Россия вошла в десятку самых привлекательных для инвесторов стран Европы
В России за год снизился уровень крайней бедности
Главком ВМФ России рассказал о предстоящем флоту пополнении
ВОЗ попросили признать передачу COVID-19 по воздуху
Как собственные клетки могут спасать от рака
Как обезопасить себя в грозу на открытом воздухе