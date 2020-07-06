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06.07.2020 09:37
Рубрика: Общество

Школьники сдают самый массовый ЕГЭ по русскому языку

Текст: Ксения Колесникова
Сегодня выпускники сдают самый массовый ЕГЭ по русскому языку. Он пройдет в два дня, 6 и 7 июля, чтобы избежать большого скопления ребят в школах.

"Заявления на участие в этом ЕГЭ подали более 671 тысячи человек, в том числе почти 618 тысяч - выпускники 2020 года, - рассказали в Рособрнадзоре. - Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при поступлении в вуз на любую специальность".

Фото: Сергей Куксин/РГ
Первый день ЕГЭ прошел без сбоев

Продолжительность экзамена - 3,5 часа. За это время надо выполнить 27 заданий. Минимальный проходной порог в вузы - 36 баллов.

"Свои результаты участники экзамена, сдающие его 6 июля, получат не позднее 20 июля, сдающие 7 июля - не позднее 23 июля", - подчеркнули в Рособрнадзоре.

Напомним, основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля.

Впервые на экзамены привлечены 12 тысяч медработников. Они измеряют температуру выпускника и определяют, допускать его или нет, если она повышена. Те, кто не сможет по болезни сдать экзамены в основные сроки, придет на ЕГЭ в резервные дни.

Организаторы ЕГЭ, учителя и наблюдатели в этом году надели маски и перчатки. Единого для всех регионов требования к выпускникам пользоваться масками нет. Классы и аудитории перед каждым экзаменом проветриваются, их убирают с дезинфицирующими средствами. На входе установлены дозаторы с антисептиками. А еще во многих школах дети приходят на ЕГЭ группами, в разное время, чтобы избежать толпы на входе. Заходят в здание через разные двери. В аудиториях выпускников рассаживают зигзагом, на расстоянии в 1,5 метра.

Общество Образование ЕГЭ в России

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