Скончалась мать главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко

Футбольный клуб ЦСКА сообщил о смерти матери главного тренера команды Виктора Ганчаренко.

Клуб выразил свои соболезнования специалисту.

"Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной смертью матери главного тренера Виктора Ганчаренко. Выражаем искренние соболезнования Виктору Михайловичу и его семье", - говорится в сообщении на сайте клуба.

Свои соболезнования также выразила Российская премьер-лига, баскетбольный клуб ЦСКА и многие другие.

Как сообщает "Матч ТВ", отец Виктора Ганчаренко, являвшийся участником ликвидации аварии на АЭС в Чернобыле, ушел из жизни в 1993 году.