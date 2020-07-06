Слушание по пересмотру дела Кокорина и Мамаева в суде снова перенесли

Слушание по пересмотру дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Мосгорсуде снова перенесли. Теперь оно должно состояться 31 июля в десять утра.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, перенос связан с обеспечением явки участников процесса. Предыдущие заседание, которое должно было пройти в июне, также перенесли по аналогичной причине.

В мае Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр после жалобы защиты. В кассации пришли к выводу, что в приговоре Мосгорсуда не учли роль каждого из осужденных при нанесении телесных повреждений, а некоторым показаниям свидетелей не была дана оценка в совокупности с другими доказательствами.

Осенью 2018 года братья Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий избили трех человек в центре Москвы. Все они получили тюремные сроки и отбывали тюремное заключение, а осенью 2019 года вышли по УДО.