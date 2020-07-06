Служебных собак в Германии научат распознавать коронавирус

Кинологическая служба немецкого бундесвера вместе с Ветеринарным институтом Ганновера запустила необычный проект. Для него отобрали десять собак с отменным нюхом - овчарок, кокер-спаниелей и ретриверов, которые до сих пор прекрасно справлялись с поиском взрывчатки и наркотиков. Теперь четвероногим предстоит научиться обнаруживать нового врага - коронавирус.

Тренировки проходят посреди лесов города Ульмен, где располагается единственная на всю Германию школа для военных собак.

"По команде Донни выбегает в холл. Трехлетняя бельгийская овчарка обнюхивает все, что попадается ей под нос. Наконец, она просовывает его в проем с образцом запаха и замирает. В награду пес получает желтый мячик для игры", - так описывает урок газета Die Welt.

Немецкие кинологи сами поразились успехам Донни и ее собратьев: частота "попадания" уже составляет 80 процентов. Через несколько недель бундесвер представит научные результаты эксперимента, который параллельно проводят в США, Франции, Великобритании и Финляндии. Именно ученые из Университета Хельсинки первыми предположили, что биологические материалы, взятые от больных коронавирусом, обладают запахом с особым молекулярным составом, который собаки способны различать.

Не секрет, что четвероногие диагносты с успехом выявляют некоторые виды онкологии, болезнь Паркинсона, сахарный диабет и малярию. Правда, в последнем случае методика срабатывает лишь при обследовании 7 из 10 больных.

Как отмечает Deutsche Welle, еще недавно немецкие вирусологи отговаривали кинологов от опытов с COVID-19. Сейчас собак тренируют на пробирках, в которых вирус "химически безвреден". Но если дело дойдет до работы с агрессивными возбудителями инфекции, это может быть небезопасно как для животных, так и для их наставников.

Кроме того, в бундесвере толком не знают, как применять навыки на практике. Пока с трудом верится, что собачьи носы смогут массово заменить тестирование. Да и вообще в Германии слишком мало собак используется в медицинских целях. Как правило, их не держат при клиниках: специально обученные питомцы живут обычной жизнью со своими хозяевами и лишь время от времени посещают пациентов. К тому же не все согласны на такую необычную диагностику.

"Больницы и страховые компании пока относятся к ней с недоверием, хотя нередко она позволяла выиграть время и спасти людям жизнь", - признает DW.

Зато основатель Немецкого центра собак-помощников Лука Барретт уверен, что у этой практики большое будущее. И не за горами тот день, когда хвостатые санитары встанут на страже против коронавируса и будут вместо термосканеров проверять посетителей футбольных стадионов и пассажиров аэропортов, обследовать салоны самолетов и палаты домов престарелых.