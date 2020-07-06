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Рубрика: В мире

СМИ: Австралия закроет границы между наиболее густонаселенными штатами

Австралия закроет границы между двумя крупными штатами. В Новом Южном Уэльсе и в Виктории зафиксирована вспышка COVID-19. Информацию агентству Reuters подтвердил премьер-министр штата Виктория Дэн Эндрюс, где за сутки зафиксировали 127 новых случаев заражения.

Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

"Границы между регионами закрыты на неопределенный срок. Запрет начнет действовать во вторник в 23:59", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В Австралии зарегистрировано 8 тысяч 449 случаев заражения новым коронавирусом. Данные приводит минздрав страны. Новый Южный Уэльс и Виктория - единственные штаты, которые не закрывали своих границ с начала эпидемии.

В мире Океания Австралия Пандемия коронавируса COVID-19

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