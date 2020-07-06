СМИ: Тринадцать британских вузов могут стать банкротами

13 из 165 высших учебных заведений Британии могут обанкротиться во время пандемии коронавируса, если они не получат правительственную помощь. Престижные университеты с большим количеством иностранных студентов сталкиваются с самым значительным падением доходов, говорится в докладе Института фискальных исследований (IFS), который цитирует ВВС.

При этом наибольшему риску банкротства подвергаются наименее престижные университеты, которые лишены достаточной финансовой поддержки государства. Наиболее угрожающая ситуация сложилась в 13 британских вузах, названия которых не разглашаются. Эксперты IFS полагают, что целевая помощь правительства будет наиболее экономически эффективным способом их спасения от банкротства. По расчетам экспертов, чтобы удержать эти заведения на плаву, потребуется 140 миллионов фунтов стерлингов.

В докладе отмечается, что общий размер убытков британской сферы образования в период пандемии "крайне неопределенный" и может колебаться от 3 до 19 миллиардов фунтов стерлингов, или от 7,5% до почти половины годового дохода сектора. Потери, связанные с введением ограничительных мер, включают в себя: сокращение количества иностранных студентов, резкое урезание доходов от размещения студентов, проведения конференций и работы предприятий общественного питания в вузах. Кроме того, британские вузы понесли убытки от значительного сокращения долгосрочных инвестиций, в том числе в научные исследования. Эксперты предупреждают, что без экономии средств и существенных сокращений персонала, которые неизбежно повлияют на качество преподавания, университеты вряд ли смогут возместить большую часть потерь.

Как заявили в Национальном союзе студентов Британии, кризис выявил многие недостатки, присущие британскому образованию как рынку. "Когда финансирование настолько нестабильно, неудивительно, что наши университеты и рабочие места тысячи сотрудников академического и вспомогательного персонала теперь находятся под угрозой", - сказал представитель организации.

В своем заявлении британское министерство образования сообщило, что правительственный пакет, о выделении которого было объявлено в мае, позволит британским университетам получить доступ к схемам поддержки бизнеса и удержания рабочих мест. Правительство страны пообещало компенсировать 80% расходов, понесенных иностранными студентами, а также выделить 280 миллионов фунтов стерлингов на дополнительное финансирование научных исследований.