СМИ: Украине грозит банкротство

Украине грозит банкротство. Такой прогноз выдала немецкая деловая газета Handelsblatt в связи с отставкой главы Нацбанка Украины Якова Смолия.

В последние годы Украина выживала за счет кредитов, в разгар пандемии коронавируса страна получила поддержку МВФ, напоминает издание, но кредиты надо возвращать. Киев в этом году должен погасить задолженность на 17 миллиардов. Для этого Нацбанк уже начал подписку на размещение 12-летних евробондов с процентной ставкой от 7,3 до 7,4. Однако после того, как Смолий неожиданно подал в отставку, все эти действия были остановлены.

"Решение Смолия об уходе с поста главы НБУ является ударом в лицо для президента Владимира Зеленского, а также вотумом недоверия в отношении его повестки в области реформ", - приводит издание мнение аналитиков.

Как объяснил сам Смолий, он был вынужден подать в отставку из-за сильного давления на регулятор. "Я хочу, чтобы моя отставка послужила предупреждением относительно возможности новых попыток подорвать институциональные основы Центрального банка на Украине", - заявил он.

Стоит заметить, что "реформатором" Смолия называют только европейские, а за ними и украинские либеральные СМИ. Менее ангажированные медиа напоминают, что при Смолие была построена грабительская пирамида госзаймов, позволившая спекулянтам выводить миллиарды долларов из Украины, а сам он называется марионеткой Порошенко с одной стороны и МВФ с другой.

В первый день июля Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, написал заявление об уходе. Спустя два дня Верховная рада Украины по предложению президента Зеленского приняла его отставку.