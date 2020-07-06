Новости

На Камчатке при восхождении на вулкан у туриста отказали ноги 09:30
Границы в Австралии закрыты впервые за 100 лет 09:30
Серийные воры украли в Подмосковье ювелирные украшения и коллекцию монет 09:29
Саудовская Аравия объявила о правилах для паломников во время хаджа 09:21
СМИ: Украине грозит банкротство 09:20
Десять человек пострадали в ДТП в Иркутской области 09:18
В Нью-Йорке разрушили статую противника рабства Фредерика Дугласа 09:07
Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области 09:06
Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки 09:05
В Самарской области в пруду утонули два ребенка 09:04
Сергунина: Проект #Москвастобой стал доступен на английском языке 09:04
Полный комплект: появились новые фото обновленного фургона Lada Largus 09:00
В Свердловской области у сотрудника детского лагеря обнаружили COVID-19 08:52
В Омске таможенники задержали 29 кг насвая 08:43
В России за год снизился уровень крайней бедности 08:38
Власти Ирана: Инцидент на ядерном объекте в Натанзе связан с пожаром 08:32
Оперштаб: В Москве скончались 22 пациента с коронавирусом 08:23
Видео: автомобилистка выжила после серии кувырков ее Corolla 08:05
В Приморье разрешили работу фитнес-клубам 07:52
На Чукотке откроют детские сады и рестораны 07:46
В Ростовской области вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку 07:43
Продукт с рекордным количеством кальция оказался плохо усваиваемым 07:39
СМИ: Австралия закроет границы между наиболее густонаселенными штатами 07:15
Над озером в штате Айдахо столкнулись два небольших самолета 06:25
На Сахалине в районе бухты Тихой пропал турист 05:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что запрещено на дороге начинающему водителю
Что запрещено на дороге начинающему водителю
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
06.07.2020 09:20
Рубрика: В мире

СМИ: Украине грозит банкротство

Текст: Юрий Когалов

Украине грозит банкротство. Такой прогноз выдала немецкая деловая газета Handelsblatt в связи с отставкой главы Нацбанка Украины Якова Смолия.

Всемирный банк одобрил Украине кредит на 350 млн долларов

В последние годы Украина выживала за счет кредитов, в разгар пандемии коронавируса страна получила поддержку МВФ, напоминает издание, но кредиты надо возвращать. Киев в этом году должен погасить задолженность на 17 миллиардов. Для этого Нацбанк уже начал подписку на размещение 12-летних евробондов с процентной ставкой от 7,3 до 7,4. Однако после того, как Смолий неожиданно подал в отставку, все эти действия были остановлены.

"Решение Смолия об уходе с поста главы НБУ является ударом в лицо для президента Владимира Зеленского, а также вотумом недоверия в отношении его повестки в области реформ", - приводит издание мнение аналитиков.

Как объяснил сам Смолий, он был вынужден подать в отставку из-за сильного давления на регулятор. "Я хочу, чтобы моя отставка послужила предупреждением относительно возможности новых попыток подорвать институциональные основы Центрального банка на Украине", - заявил он.

Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

Стоит заметить, что "реформатором" Смолия называют только европейские, а за ними и украинские либеральные СМИ. Менее ангажированные медиа напоминают, что при Смолие была построена грабительская пирамида госзаймов, позволившая спекулянтам выводить миллиарды долларов из Украины, а сам он называется марионеткой Порошенко с одной стороны и МВФ с другой.

В первый день июля Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, написал заявление об уходе. Спустя два дня Верховная рада Украины по предложению президента Зеленского приняла его отставку.

В мире экс-СССР Украина Экономический кризис на Украине

Главное сегодня

В Ростовской области вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку
В России за год снизился уровень крайней бедности
Путин поздравил Трампа с Днем независимости США
В Кировской области из-под завалов стройки извлекли тела троих погибших
В Совфеде оценили последствия разработки ракетных двигателей в США
"Автономная зона" в центре Сиэтла перешла под контроль властей США
Устоит ли на Аляске памятник правителю Русской Америки