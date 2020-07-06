Новости

Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске 18:32
Хуснуллин: В банки поступило почти 260 тысяч заявок на ипотеку под 6,5% 18:31
Природа розового цвета снега в Альпах встревожила климатологов 18:28
Четверняшки родились в московском Центре планирования семьи и репродукции 18:12
Идентифицированы древние морские скорпионы длиной 2,5 метра 18:05
Защита обжаловала приговор по делу "Седьмой студии" 18:01
"Убийца "Патриота"? Тестируем Haval H5, который вернулся в Россию 18:00
В Петербурге протестируют отечественный беспилотный автомобиль 17:52
В ВОЗ заявили о нехватке лекарств от ВИЧ из-за пандемии коронавируса 17:49
В сочинском национальном парке родился котенок леопарда 17:49
Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России 17:48
Президент ФСЖР: Мы помним о ветеранах Великой Отечественной войны 17:44
Во Франции пассажиры без масок избили водителя автобуса 17:42
В Москве домработница обокрала пенсионерку на 320 тысяч рублей 17:39
Пушков ответил на заявление главкома ВМСУ о силовом возвращении Крыма 17:37
В Подмосковье спецназовец спас утопающего 17:34
Новые Skoda Octavia RS не отказались от бензина и дизеля 17:30
Как должен был выглядеть на самом деле Ахиллес в "Трое" 17:23
В горах Крыма спелеологи открыли новую пещеру с подземной рекой 17:21
Большинство британцев ждут вторую волну эпидемии 17:14
МЧС: В ближайшие часы на Крым могут обрушиться сильные ливни 17:08
Опровергнута популярная теория о кариесе 17:08
В Москве наркодилеры пытались сбыть крупную партию наркотиков 17:06
Лукашенко поздравил с юбилеем первого президента Казахстана 17:04
В Петербурге разрешат фудтраки 17:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
06.07.2020 18:28
Рубрика: Общество

Природа розового цвета снега в Альпах встревожила климатологов

Текст: Ольга Орлова

Один из самых популярных горнолыжных курортов в итальянских Альпах, ледник Презена, последние годы стал необычно розового цвета. Фотографии на фоне снега утренней зари, конечно, весьма романтичны. Но ученые не разделяют эти чувства, а выяснив природу этого явления, и вовсе забили тревогу.

Специалисты Национального исследовательского совета Италии объяснили, что необычная окраска льда вызвана красноватыми водорослями Ancylonema nordenskioeldii, живущими в условиях вечной мерзлоты. Колонии этих организмов были обнаружены на высоте 2,7 км на Пассо Гавиа. Сами по себе они не опасны, но изменение цвета снега свидетельствует об их небывалом размножении, говорится на ScienceAlert.

Фото: pixabay.com
Масштабное таяние льдов Антарктиды показали на видео

Росту микроорганизмов способствует повышение температуры воздуха. Что само по себе чревато таянием льдов. По мере того, как лед тает быстрее, они получают жизненно важную воду и воздух. И чем больше становится водорослей, тем меньше становится светоотражающая способность льда отталкивать от себя солнечные лучи. Ледник начинает поглощать больше солнечной радиации и таять.

С распространением водорослей увеличивается угроза исчезновения самого ледника. Чем больше факторов, затемняющих лед, тем больше ускоряется процесс его таяния. Сейчас ученые исследуют, что именно способствует развитию водорослей и как остановить этот процесс, чтобы предотвратить исчезновение ледника.

К примеру, слой сажи и пыли привел к подобному процессу в Гренландии. На безукоризненно белом острове ученые нашли темную зону длиной около 400 километров и шириной около ста километров. Темная область стала лучше поглощать солнечные лучи, которые растопили лед. И в ней также были найдены чрезвычайно размножившиеся водоросли Ancylonema nordenskioeldii.

Наука Общество Наука Общество Природа Климат на Земле

Главное сегодня

Путин назвал непонятной перспективу открытия европейских границ для россиян
Банк России установил официальный курс доллара на уровне 71,34 рубля
Песков: Сокращение числа бедных - приоритет президента и кабмина
В ВОЗ заявили о нехватке лекарств от ВИЧ из-за пандемии коронавируса
Эпидемиолог оценил вероятность распространения чумы в России
Как собственные клетки могут спасать от рака
Как обезопасить себя в грозу на открытом воздухе