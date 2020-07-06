Природа розового цвета снега в Альпах встревожила климатологов

Один из самых популярных горнолыжных курортов в итальянских Альпах, ледник Презена, последние годы стал необычно розового цвета. Фотографии на фоне снега утренней зари, конечно, весьма романтичны. Но ученые не разделяют эти чувства, а выяснив природу этого явления, и вовсе забили тревогу.

Специалисты Национального исследовательского совета Италии объяснили, что необычная окраска льда вызвана красноватыми водорослями Ancylonema nordenskioeldii, живущими в условиях вечной мерзлоты. Колонии этих организмов были обнаружены на высоте 2,7 км на Пассо Гавиа. Сами по себе они не опасны, но изменение цвета снега свидетельствует об их небывалом размножении, говорится на ScienceAlert.

Росту микроорганизмов способствует повышение температуры воздуха. Что само по себе чревато таянием льдов. По мере того, как лед тает быстрее, они получают жизненно важную воду и воздух. И чем больше становится водорослей, тем меньше становится светоотражающая способность льда отталкивать от себя солнечные лучи. Ледник начинает поглощать больше солнечной радиации и таять.

С распространением водорослей увеличивается угроза исчезновения самого ледника. Чем больше факторов, затемняющих лед, тем больше ускоряется процесс его таяния. Сейчас ученые исследуют, что именно способствует развитию водорослей и как остановить этот процесс, чтобы предотвратить исчезновение ледника.

К примеру, слой сажи и пыли привел к подобному процессу в Гренландии. На безукоризненно белом острове ученые нашли темную зону длиной около 400 километров и шириной около ста километров. Темная область стала лучше поглощать солнечные лучи, которые растопили лед. И в ней также были найдены чрезвычайно размножившиеся водоросли Ancylonema nordenskioeldii.