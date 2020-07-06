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06.07.2020 23:01
Рубрика: Власть

Агентам дадут ответ

Сенаторы предложат новые меры по защите суверенитета РФ
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Столичный выпуск № 146(8200)
Члены Совета Федерации намерены предложить дополнительные законодательные меры по защите страны от вмешательства извне во внутренние дела. В понедельник профильная комиссия Совфеда представила свои выводы относительно зарубежной активности вокруг голосования по поправкам в Конституцию РФ.

В рамках комиссии была сформирована специальная мониторинговая группа, которая в течение последних пяти месяцев собирала факты внешнего вмешательства в конституционный процесс. "Материалы свидетельствуют о том, что такого рода внешнее вмешательство осуществлялось с момента оглашения президентом РФ предложения по началу работы над конституционными новациями, то есть с 15 января с.г., и продолжается до настоящего времени", - констатировал глава комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрей Климов. При этом он подчеркнул, что новая редакция Основного Закона дает парламентариям больше полномочий для защиты страны от негативного внешнего влияния. "С 4 июля у нас появилась статья 79.1. И там написано то, чего раньше не было: Российская Федерация принимает меры... по недопущению вмешательства во внутренние дела государства..." - напомнил сенатор.

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Парламентарии намерены немедленно воспользоваться новыми полномочиями. "Я не исключаю, что мы будем как законодатели предлагать целую систему дополнительных мер по обеспечению этой новой статьи Конституции", - сообщил Климов. Свои предложения сенаторы планируют представить не позднее 1 октября 2020 года.

По словам руководителя мониторинговой группы сенатора Олега Морозова, противодействие свободному волеизъявлению россиян на голосовании по поправкам в Конституцию шло по нескольким направлениям. Это были заявления официальных лиц зарубежных государств, которые при помощи подконтрольных им СМИ пытались распространять информацию о вреде, который могут причинить новые нормы Конституции РФ, а также ставили под сомнение законность общероссийского голосования. Кроме того, комиссией выявлены факты производства многочисленных фейков о поправках и голосовании. В их распространении в интернете, соцсетях особо усердствуют СМИ, признанные в России иностранными агентами, а также НКО, получающие финансирование из-за рубежа. Имела место и подготовка провокаций, а также кибератаки на интернет-ресурсы, связанные с голосованием и общественным наблюдением. "Мы, безусловно, еще раз проанализировав информацию, обратимся по некоторым позициям в правоохранительные органы для соответствующей правовой оценки, я не исключаю, что и уголовной", - заявил Андрей Климов.

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