Специальную версию "Града" создали для китайских десантников

Части Воздушно-десантного корпуса Народно-освободительной армии Китая получили на вооружение реактивную систему залпового огня В12.

Новая РСЗО для ВДВ Китая- B12. pic.twitter.com/kd06DJkbZl — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 6, 2020

РСЗО создана на шасси автомобиля с колесной формулой 4х4 и может десантироваться парашютным способом.

Сообщается, что на шасси монтируются два пакета с 20 направляющими, предназначенными для применения 122-мм ракетных снарядов с дальностью применения до 30 000 метров.

Военным экспертам данная установка напомнила 9К54 "Град-В" на шасси ГАЗ-66Б, созданный 53 года назад специально для советских ВДВ. У него было 12 направляющих. Боеприпасы могли поражать цели на расстоянии в 20 000 метров. Время перевода в рабочее положение составляло 3,5 минуты. Полный залп длится всего 6 секунд. Расчет - 2 человека.

Установка в боевом положении весила 6000 кг. Максимальная скорость по шоссе - 85 км/ч. Запас хода по топливу - 875 км.

Эти боевые машины в составе советского ограниченного контингента принимали участие в боевых действиях в Афганистане.

Если же говорить о легких самоходных РСЗО на вооружении армии Китая, до недавнего времени они имели лишь 12-ствольную 107-мм Тип 81, выполненную на платформе двухосного 3,5-тонного полноприводного вездехода. Ее дальность применения - всего 8 500 метров, расчет - 4 человека.

Такая же установка была смонтирована на многоцелевом транспортере CS/VP16B 6x6.