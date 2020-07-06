В канун юбилея МГТУ "СТАНКИН" "РГ" побеседовала с его ректором, доктором политических наук Еленой Катаевой.

Елена Георгиевна, Минобрнауки РФ разработало Программу стратегического академического лидерства. Какие возможности она открывает перед университетом?

Елена Катаева: Эта программа - системный шаг по трансформации университетов. Очень важна в ней задача по формированию консорциумов и достижение реального эффекта для экономики. Для нас участие в программе - возможность ускорить развитие университета как консолидирующего центра кадрового и научно-технологического развития отрасли на основе возрождения станкостроения. Для организации эффективного цифрового производства нужны новые компетенции. Мы выбрали этот сквозной трек, которым отличаемся от большинства технических университетов, имеющих предметную направленность. И уже запустили новые программы магистратуры и дополнительного образования. Услуги по проведению анализа готовности предприятий к цифровой трансформации и технологического аудита также остро востребованы предприятиями.

С какими академическими научными организациями и по каким проектам поддерживает партнерство ваш университет?

Елена Катаева: Университет успешно сотрудничает более, чем с 10-ю крупными научными организациями РАН, в том числе Институтом проблем управления им. В.А. Трапезникова, Институтом конструкторско-технологической информатики, Институтом машиноведения им. А.А. Благонравова и другими. Вместе с ними мы реализуем исследовательские проекты и научные программы в области компьютерного моделирования и управления технологическими системами, разработки новых многофункциональных покрытий с регулируемой наноструктурой, искрового плазменного спекания и аддитивных технологий. Результаты исследований публикуются в высокорейтинговых научных изданиях. Кроме того, университет принимает активное участие в информационно-аналитической деятельности и экспертизе, проводимой структурами РАН. В целях выполнения НИОКР, проводимых институтами РАН, мы предоставляем доступ к научному оборудованию Центра коллективного пользования ГИЦ "МГТУ "СТАНКИН".

Какие новые требования сейчас предъявляются к подготовке кадров в высокотехнологичных отраслях?

Елена Катаева: Сегодня требуются кадры по организации цифровых производств, проектированию оборудования, информационных и технологических систем цифрового машиностроения. Критическую значимость при этом приобретает наличие связей с ведущими международными центрами инноваций в области цифровых производственных технологий, позволяющих нам находиться на отраслевом "фронтире". Поэтому мы тесно взаимодействуем с ведущими отраслевыми центрами в этой области при разработке своих образовательных программ. По моему мнению, помимо базовых инженерных навыков выпускники должны обладать сквозными и рамочными компетенциями: экологическим и системно-техническим мышлением, быстрой обучаемостью, самоконтролем, саморазвитием, работой в режиме высокой неопределенности.