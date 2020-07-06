Суд арестовал замминистра Минобрнауки Лукашевич до 16 августа

Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу до 16 августа замминистра - статс-секретаря Минобрнауки Марину Лукашевич. При этом защита просила отпустить чиновницу под залог в 8 миллионов рублей. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Как выяснилось, во время сегодняшнего заседания суда, ущерб по делу замминистра науки и высшего образования Марины Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова составил более 50 миллионов рублей. Об этом во время заседания, где решался вопрос об избрании меры пресечения чиновникам, заявил следователь. Он также сообщил, что всего было пять контрактов, ущерб по которым, как считает следствие, составил 50 миллионов 385 тысяч рублей. В то же время сама Лукашевич своей вины не признает и заявляет о невиновности.

О задержании двух чиновников по делу о хищении 40 миллионов бюджетных рублей в МВД сообщили в пятницу 3 июля. Тогда же следствие вышло в суд с ходатайством об аресте подозреваемых. Однако Тверской суд отложил решение этого вопроса до понедельника. Мошенничество, как считают следователи, было совершенно Лукашевич и Поповым в 2016 году. Попов в этот момент был руководителем департамента управления программами и конкурсными процедурами Минобрнауки. Марина Лукашевич в это время занималась бизнесом и выиграла несколько госконтрактов на работы в интересах министерства. По данным следствия, по одному из контрактов работы практически не были выполнены, но Попов их принял.

Следствие считает, что Попов и Лукашевич действовали по предварительному сговору. Как следует из материалов дела, которые огласили в Тверском районном суде, госконтракты были заключены на развитие научных и образовательных проектов. Для этого Попов создал "Центр развития науки", где был номинальный учредитель, а директором стал брат Попова. Как считает следствие, отчеты по проекту, которые якобы писали деятели науки, на самом деле подделывались от их имени. Согласно данным следствия, зачитанным в суде, в этих работах есть данные из открытых источников, студенческих рефератов и плагиат. По мнению следствия, таким образом, работы были исполнены формально и поэтому госконтракты не могут считаться исполненными.