Первый документ новорожденного может стать электронным

Как следует из его положений, первый документ на новорожденного, выданный в электронном виде в роддоме или другой медицинской организации, в которую обратится женщина после родов, поступит в личные кабинеты родителей на портале госуслуг и одновременно будет направлен в органы записи актов гражданского состояния, где выдадут обычное свидетельство о рождении ребенка. В отличие от бумажного документа, который родителям необходимо предоставить лично, электронный аналог поступит в ЗАГС без участия граждан.

Как и бумажное, электронное медицинское свидетельство о рождении оформят на новорожденных, которые появились на свет не ранее 22 недели беременности и с массой тела от 500 граммов и более. Предполагается, что оно будет сформировано с использованием информационной системы медицинской организации или государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Ему присвоят уникальный 12-значный цифровой номер и серию с зашифрованным в ней кодовым обозначением российского региона, в котором находится медицинская организация.

Заменить бумажное медицинское свидетельство о рождении электронным не получится, если у роженицы отсутствует документ, удостоверяющий личность. В таком случае свидетельство ей выдадут на руки, а заполнят его с ее слов, о чем будет сделана соответствующая пометка. "В случае, если медицинское свидетельство о рождении оформляется на бумажном носителе, сведения о его выдаче (дата выдачи, номер и серия) должны быть указаны в журнале регистрации медицинских свидетельств о рождении", - следует из положений проекта приказа.