Опровергнута популярная теория о кариесе

Польские археологи обнаружили древние следы кариеса на зубах людей, которые жили на территории современной Польши почти 9000 лет назад. Это открытие опровергает популярную теорию о более позднем происхождении данного заболевания.

Статья об исследовании была опубликована в журнале Archaeological Science - Reports, а коротко о нем рассказывает Nauka w Polsce. До сих пор считалось, что доисторические люди не страдали от зубной боли. Популярная теория гласит, что кариес у них появился лишь после того, как они начали вести оседлый образ жизни, возделывать растения и употреблять в пищу большое количество продуктов из зерновых культур.

В разных частях Европы этот процесс происходил в разное время. На юге, например, он начался примерно на две тысячи лет раньше, чем на севере. В той же Польше первые земледельцы появились около 7000 лет назад. То есть примерно в тот же период времени у местного населения должен был появиться и кариес.

Однако новое открытие опровергает эту теорию. Оказывается, кариесом страдали и охотники-собиратели. Ученые изучили останки людей, найденные еще в 1960-х годах на северо-востоке Польши в национальном парке Бебжа. Их возраст составляет почти 9000 лет.

"Мы обнаружили кариес на зубах у трехлетнего ребенка и двух взрослых, - говорит профессор Яцек Томчик из Университета кардинала Стефана Вышинского в Варшаве. - В случае останков ребенка сохранились даже фрагменты челюсти. Более ранние исследования были основаны на метрических измерениях, а также был определен возраст и пол этих людей. Однако в то время никто не оценивал их стоматологические заболевания".

Одной из причин того, что исследование зубов не проводилось, было отсутствие технологий. В наши дни ученые применили флуоресцентную камеру и различные методы рентгенографии. В результате были обнаружены следы кариеса, который, впрочем, не очень сильно повредил зубную эмаль.

Следы сохранились на молярах, богатых бороздками. Исследователи не могут установить, развивался бы кариес, если бы эти люди прожили дольше. Но отчасти на этот вопрос ответил анализ изотопов углерода и азота, сохранившихся в зубах. Он помог определить рацион древних людей.

"Они употребляли в пищу много рыбы, вероятно, в основном осетровых, - говорит антрополог Кшиштоф Шостек. - Пресноводные рыбы содержат аргинин, который обладает противокариесным эффектом. Это вещество сегодня даже добавляется в некоторые зубные пасты. Таким образом, благодаря рыбной диете кариес у этих людей мог больше не развиваться".

Почему же это заболевание проявилось у охотников-собирателей? Ученые указывают на то, что эти люди питались всем тем, что находили. Это могли быть ягоды, сладкие плоды и, возможно, мед. Данные продукты содержат довольно много углеводов, которые способствуют разложению тканей.

"У кариеса имеются различные причины, он связан не только с диетой, - говорит профессор Шостек. - Многое зависит от частоты приема пищи и состава слюны. Хотя люди, потребляющие много сладкого, имеют более высокий риск развития кариеса. Из исследований останков того же периода, найденных в Испании или Португалии, мы знаем, что там кариес был более распространенным, чем в северной Европе. Вероятно, одним из основных факторов этого различия была диета".