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6 июля 2020 г.

Распоряжение администрации Томской области от 6 июля 2020 года № 427-ра "О внесении изменения в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра"

В целях совершенствования правового акта внести в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра "О введении режима функционирования "повышенная готовность" для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области" изменение, изложив пункт 21 в следующей редакции:

"21. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок, обеспечивать санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, необходимые для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также соблюдение Рекомендаций по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (Методических рекомендаций МР 3.1/2.5.0172/4-20), содержащихся в письме Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7373-2020-32.".

И.о. Губернатора Томской области А.М.Рожков



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