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06.07.2020 15:50
Рубрика: Экономика

Пандемия попала под колеса

Транспортное машиностроение нащупало антикризисный маршрут
Текст: Юлия Квитко
Российская газета - Спецвыпуск № 146(8200)
Транспортное машиностроение может стать одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики в постпандемическую эпоху. Для того, чтобы повысить привлекательность российской техники, в том числе на глобальном рынке, необходимо ускорить формирование финансовых инструментов, мер государственной поддержки и систем сервисного обслуживания.
Первые пассажирские вагоны уже доставлены в Египет. Фото: Пресс-служба Минпромторга Первые пассажирские вагоны уже доставлены в Египет. Фото: Пресс-служба Минпромторга
Первые пассажирские вагоны уже доставлены в Египет. Фото: Пресс-служба Минпромторга

Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности РФ предполагает, что суммарный объем производства предприятий транспортного машиностроения в 2020-2035 годах превысит 4,9 триллиона рублей. По оценкам Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), представленные в документе целевые показатели по выпуску некоторых видов подвижного состава в текущих ценах составляют в среднем 306 миллиардов рублей в год. Наибольшие доли приходятся на производство грузовых вагонов (2,15 триллиона рублей, или 44 процента) и электровозов (1 триллион, 20 процентов). В документе также заложен выпуск локомотивов на газомоторном топливе, стоимость которых оценивается свыше 240 миллиардов рублей. "Планы по выпуску подвижного состава предполагают, что в ближайшие 15 лет Россия будет занимать около 8 процентов мирового рынка производства железнодорожной техники с учетом трамваев, вагонов метро и путевой техники. Основное потребление будет приходиться на внутренний спрос", - прогнозирует замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук.

Сибирские угольщики помогли машиностроителям улучшить тяжелую технику

Государственная политика поддержки транспортного машиностроения в условиях пандемии так же была сформулирована на совещании по вопросам развития транспортной отрасли с участием президента РФ. Одной из главных составляющих стабильной работы его участники назвали сохранение инвестиционных программ компаний. Как рассказал председатель совета потребителей по вопросам деятельности РЖД и их дочерних и зависимых обществ Дмитрий Комиссаров, предприятия железнодорожного машиностроения в 2015-2019 годах инвестировали более 140 миллиардов рублей, и еще около 130 миллиардов запланированы на 2020-2025 годы.

Сохранение ранее заявленных планов несет не только экономические, но и социальные эффекты. Сегодня в железнодорожном машиностроении занято около 160 тысяч человек, и в среднем один занятый обеспечивает работу более семи человек по цепочке поставщиков. "В одной связке развиваются и инвестируют поставщики по всей цепочке кооперации, а это где то пять-семь уровней. Реализация программы импортозамещения и развитие системы внутренних поставщиков позволили достичь локализации по продуктам более 90 процентов.

Сохранение заявленных инвестиционных планов принесет экономический и социальный эффект

Глубина кооперации, помноженная на уровень локализации, обеспечит транспортному машиностроению один из самых высоких мультипликативных эффектов с точки зрения воздействия на другие секторы экономики. Каждый рубль, потраченный на подвижной состав, увеличивает выручку по всей цепочке кооперации на три рубля: дает 40 копеек совокупных налоговых поступлений, вносит два с половиной рубля ВВП", - отметил эксперт.

Продукция отечественного транспортного машиностроения доказала свою конкурентоспособность и на мировом рынке. Так, продажи транспортной техники российского производства стартовали в Восточной Европе, Латинской Америке, Африке. Так, начато исполнение знакового по масштабам египетского контракта, в рамках которого впервые в России происходит поставка в дальнее зарубежье пассажирских вагонов для колеи 1435 мм. Его общая стоимость составляет более миллиарда евро. Первая партия вагонов российского производства уже поступила в Египет в конце июня. До конца 2020 года в Арабскую Республику в рамках производственной кооперации российских и венгерских производителей будет отправлено еще несколько партий вагонов. "Этот совместный проект станет еще одним важным этапом в развитии взаимоотношений наших стран и внесет вклад в развитие российского несырьевого неэнергетического экспорта", - уверен министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, позитивная динамика сотрудничества прослеживается еще в одном совместном проекте - производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. Почти завершена подготовка лицензионного соглашения, которое, как рассчитывают в минпромторге, стороны смогут подписать в ближайшее время.

Фото: Сергей Николаев/РГ
В СЗФО автопром начал восстанавливать производство после каникул

В целом, как отмечают в ИПЕМ, опыт, накопленный в предыдущие кризисы, позволил значительно повысить оперативность в части разработки и реализации антикризисных мер. Самым ярким примером является автопром, меры господдержки которого посредством опережающей закупки автомобильной техники федеральными органами исполнительной власти и госкомпаниями были утверждены только в мае. Однако уже по результатам апреля, то есть только в ожидании их утверждения, значительно вырос выпуск автобусов и пожарных автомобилей. В то же время, как рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов, в последние годы новые автобусы в основном приобретались перевозчиками не в кредит, а в лизинг. В связи с этим было бы целесообразно, уверен глава республики, предусмотреть возможность отсрочки по лизинговым договорам.

При этом для обеспечения устойчивости самих лизинговых компаний и кредитующих их банков необходимо проценты по договорам лизинга автобусов, трамваев и троллейбусов все же выплачивать, что потребует 5,8 миллиарда рублей. В сохранении стабильной работы такого финансового инструмента стимулирования спроса, как лизинг, заинтересованы как сами производители, так и абсолютное большинство транспортников, которые эту технику приобретают. Как отметил председатель совета директоров компании "Водоходъ" Виктор Олерский: "Десять лет существует прекрасная программа субсидирования процентных ставок по договорам лизинга либо финансирования при строительстве судов на российских верфях. Десять лет все прекрасно работало. Но прошлый год был пиковый в части объема судостроения - так случилось, и денег не хватило, и ряд компаний полгода не получали возврат субсидий. Мы просили бы с учетом сегодняшней ситуации, чтобы правительство аккуратно следило за достаточностью средств для субсидирования судостроения. Это действительно вселит уверенность настоящих и будущих заказчиков, что можно и нужно строить суда на российских верфях".

Продукция отечественного транспортного машиностроения доказала свою конкурентоспособность

В свою очередь, лизинговые компании в условиях непростой экономической ситуации разрабатывают пакетные решения по реструктуризации платежей транспортных компаний, в том числе малого и среднего бизнеса. Так, например, ВТБ Лизинг за период реализации собственного комплекса мер по реструктуризации лизинговых платежей во время пандемии подписал свыше 4 тысяч дополнительных соглашений с клиентами по всей стране. Таким образом, крупные, долгосрочные заказы для отечественной промышленности, предприятий железнодорожного машиностроения, автомобильных заводов и верфей будут поддержаны как со стороны государства, так и финансовых институтов. Что также поможет повысить конкурентоспособность продукции отечественного транспортного машиностроения на зарубежных рынках.

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