Три секрета калькулятора для iPhone, которые упрощают жизнь

Стандартный калькулятор для iPhone достаточно удобен, но у него есть несколько неочевидных возможностей, которые делают вычисления еще проще. Некоторые из них общеизвестны, а о каких-то не знают даже продвинутые юзеры.

1. Удалять ошибочно введенные цифры на калькуляторе очень просто. Нужно провести пальцем по числовому ряду слева направо или справа налево - последний набранный символ исчезнет.

2. О том, что можно скопировать результат вычислений и затем вставить его, знают практически все. Но есть еще одна полезная опция для работы с буфером. Если вы переключились в другое приложение и вспомнили, что забыли скопировать цифры из калькулятора, достаточно вызвать меню "Центр управления", а затем зажать и удерживать кнопку с изображением калькулятора. После этого появится меню "Копировать последний результат".

3. Простые расчеты можно делать, вообще не запуская приложение калькулятора. Достаточно открыть поиск Spotlight (провести пальцем по рабочему столу сверху вниз) и ввести запрос. Результат тут же отобразится на экране. Кстати, Siri тоже умеет считать.