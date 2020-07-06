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06.07.2020 22:12
Рубрика: В мире

Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесного пожара

Текст: Юрий Когалов

Турция перекрыла движение судов через пролив Дарданеллы из-за лесного пожара на Галлипольском полуострове. Как передает газета Hurriyet, возгорание возникло около 15:00 по местному времени. Огонь охватил не менее 300 га леса.

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К тушению привлечены порядка 400 пожарных, свыше 100 машин, 20 вертолетов и два самолета-амфибии. Использование авиатехники стало одной из причин, по которой власти Турции перерыли Дарданеллы. К тому же дым от горящих деревьев серьезно ухудшил видимость в самом проливе.

Тем временем были эвакуированы жители нескольких деревень, расположенных неподалеку от места возгорания.

Причина возникновения пожара пока неизвестна, однако стоит отметить, что на полуострове в последние дни дневная температура часто достигала 34 градусов.

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