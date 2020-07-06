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Умер Эннио Морриконе

Новости
    06.07.2020, 10:12
Текст:   Алексей Литовченко

Один из величайших кинокомпозиторов в истории - если не величайший - Эннио Морриконе скончался в Риме в возрасте 91 года.

Как сообщает агентство ANSA, Морриконе попал в больницу после падения, ему диагностировали перелом бедра. Спасти его врачи не смогли, смерть наступила в ночь на 6 июля.

Музыку Эннио Морриконе начал писать относительно поздно - в 33 года, и сразу приступил к спагетти-вестернам, где, как все хорошо знают, немало преуспел, работая с Серджио Леоне. Дальше были и другие легендарные итальянские режиссеры: Пазолини, Бертолуччи, Ардженто.

А потом и Голливуд: Оливер Стоун, Брайан Де Пальма, Терренс Малик, так далее, вплоть до Квентина Тарантино. Благодаря фильму последнего - "Омерзительная восьмерка" - Морриконе и получил свой единственный (не считая почетного, "за заслуги") "Оскар".

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