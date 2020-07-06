Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля. Ему был 91 год.

Как сообщает итальянское издание La Repubblica, не так давно Морриконе был госпитализирован с переломом бедренной кости - он получил его в результате неудачного падения. Это и стало причиной смерти.

Эннио Морриконе написал музыку к более чем 500 фильмам. Он стартовал как кинокомпозитор в конце 50-х, но уже к 1970 году число его фильмов перевалило за сотню. В 1964 году вышла первая его работа с Бернардо Бертолуччи "Перед революцией", в 1966 - с Пьером Паоло Пазолини ("Птицы большие и малые").

Следующее десятилетие принесло сотворчество с такими режиссерами, как Дарио Ардженто ("Кошка о девяти хвостах"), Терренс Малик ("Дни жатвы"), братья Тавиани ("Аллонзанфан", "Поляна"). Расцвет карьеры Морриконе пришелся на 80-е. "Миссия" Ролана Жоффе, "Неприкасаемые" Брайана де Пальмы, "Профессионал" Жоржа Лотнера, "Нечто" Джона Карпентера, "Однажды в Америке" Серджио Леоне, "Неукротимый" Романа Полански, "Новый кинотеатр "Парадизо" Джузеппе Торнаторе, "Свяжи меня" Педро Альмодовара, "Гамлет" Франко Дзеффирелли. Российским зрителям творчество Морриконе стало во многом известно благодаря культовому телесериалу "Спрут", к работе над которым маэстро подключился со второго сезона, сочинив для него потрясающие мелодии, передающие и накал криминальных страстей, и лирику личных драм.

Эннио Морриконе был несколько раз номинирован на "Оскар", а две статуэтки он получил - за музыку к фильму "Омерзительная восьмерка" Квентина Тарантино, а в 2007 году был удостоен Почетного "Оскара". Кроме того, он не единожды получал музыкальные награды Британской академии, "Золотого глобуса", Grammy.