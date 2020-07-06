Ушел из жизни легендарный композитор Эннио Морриконе

Всемирно известный итальянский композитор, виртуозный музыкант и дирижер Эннио Морриконе скончался в Риме на 92-м году жизни.

Как сообщает La Repubblica, сердце Маэстро остановилось в ночь с воскресенья на понедельник в одной из столичных клиник, куда он попал в результате неудачного падения и последовавшего за ним перелома шейки бедра. По словам друга семьи Джорджо Ассумма, до последнего вздоха мастер сохранял "полную ясность ума и большое достоинство", успев попрощаться с любимой женой Марией, сопровождавшей его на протяжении всей жизни, а также поблагодарить детей и внуков за любовь и заботу, которой они его всегда окружали.

Эннио Морриконе также написал сам свой некролог, который Ассумма продемонстрировал журналистам, собравшимся у больницы, где композитор скончался. "Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью", - написано в документе.

Увлечение музыкой передалось Морриконе по наследству - его отец был джазовым трубачом. В 12 лет Эннио окончил консерваторию "Санта-Чечилия" по классу трубы, композиции, инструментовки, дирижирования и хоровой музыки. С этого момента и началось его стремительное покорение музыкального олимпа.

Эннио Морриконе, как и легендарный Нино Рота, является национальным достоянием Италии. Он написал саундтреки почти к 500 фильмам и телесериалам, в каждом из которых чувствуется его неповторимый почерк... За многолетнюю карьеру итальянский мэтр, который отличался природной скромностью, был обласкан вниманием. В 1988 году он был удостоен премии "Грэмми" (их у него три) за фильм "Неприкасаемые". Эннио Морриконе - дважды обладатель кинопремии "Оскар" в 2007 и 2016 годах, премии Российской киноакадемии "Золотой орел" за музыку к картине Владимира Хотиненко "72 метра", четырех "Золотых глобусов", шести наград BAFTA и девятикратный лауреат итальянской премии "Давид ди Донателло". Буквально за месяц до кончины, 8 июня 2020 года, он стал лауреатом премии принцессы Астурийской за вклад в историю киномузыки - из его многочисленных произведений жюри выбрало музыку к картинам "Хороший, плохой, злой" и "Миссия".

Он написал сам свой некролог: "Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям..."

Несмотря на весьма почтенный возраст композитора, его кончина воспринимается многими итальянцами как личная трагедия. Морриконе на Апеннинах искренне любили и бесконечно им гордились. "Сегодня печальный день для культуры. Нас покинул один из великих итальянских мастеров, музыкант, который своим утонченным искусством сумел взволновать весь мир", - отреагировал на уход Эннио Морриконе министр культуры и туризма Дарио Франческини.

На Морриконе равняются многие молодые итальянские композиторы, также посвятившие себя миру кино. К их числу, несомненно, принадлежит сын легендарного сценариста и писателя Тонино Гуэрры Андреа, написавший саундтреки к более чем 50 картинам. "Еще одна трагическая новость, которой пополнился этот злополучный 2020-й год. Нас покинула настоящая легенда планетарного масштаба, Маэстро из Маэстро, который, возможно, являлся последним представителем того "золотого" поколения, благодаря которому итальянское кино стало по-настоящему великим и необъятным", - отметил в беседе с "РГ" Андреа Гуэрра.

В своем последнем интервью, которое Морриконе дал итальянскому Huffington Post 20 марта, композитор признался, что вовремя локдауна, находясь на самоизоляции со своей семьей, он не может ни сочинять, ни слушать музыку. "Сейчас неподходящий для этого момент", - поделился он в беседе с журналистом Джузеппе Фантазия, признавшись, что он очень волнуется за здоровье одного из своих сыновей, но тем не менее призывает всех сохранять спокойствие.

Семья Эннио Морриконе, выполняя волю усопшего, приняла решение провести камерное прощание с Маэстро, в котором примут участие лишь близкие и родные.