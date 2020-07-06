В Австралии в клубнике и авокадо обнаружили иголки

В одном из продуктовых магазинов в пригороде австралийского города Аделаида повторилась история 2018 года - на полках были найдены упаковки с клубникой и авокадо, нашпигованными металлическими иглами.

Как сообщает news.com.au, с 27 июня по 1 июля в местное отделение полиции поступило три жалобы. Посетители магазина Woolworths находили в клубнике и авокадо иголки, а в хлебе - канцелярские кнопки.

Полиция уверена, что опасные объекты были помещены в продукты преднамеренно. В настоящее время проводится расследование инцидентов.

Напомним, что осенью 2018 года полиция Австралии инициировала расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике семи производителей. Позднее металлические предметы были найдены также в бананах, манго и грушах. Всего было зафиксировано свыше 100 подобных случаев в шести штатах Австралии. Не удалось избежать и попадания опасной клубники за пределы страны - в ноябре того же года начиненная иглами ягода дошла до Новой Зеландии, ее обнаружил житель города Жеральдин на острове Южный.

Тогда главной подозреваемой в умышленной порче продуктов стала 50-летняя работница одной из ферм по выращиванию ягод. Суд постановил, что таким образом недовольная условиями труда женщина решила отомстить своему работодателю.

После того, как эти происшествия всколыхнули страну, премьер-министр Австрали Скотт Моррисон заявил, что намерен ужесточить наказание для злоумышленников, подкладывающих иглы в ягоды и фрукты, до 15 лет колонии. По данным Sky News Australia, эта инициатива уже получила одобрение сената.