В Болгарии режим чрезвычайной обстановки продлен до конца июля

Министр здравоохранения Болгарии объявил о продлении режима чрезвычайной эпидемиологической обстановки в стране до конца июля.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на главу ведомства, в республике вводится усиленный контроль за соблюдением карантинных мер. В настоящее время они сводятся к обязательному ношению масок в общественных местах, соблюдению дистанции минимум в 1,5 метра и ограниченному посещению массовых мероприятий.

В последние дни в Болгарии наблюдается резкий рост случаев выявления заболевания коронавирусом. Несмотря на это, премьер-министр государства Бойко Борисов посчитал нецелесообразным ужесточать меры. "Каждый имеет право сам вернуться домой и закрыться там", - отметил он.

К настоящему времени число подтвержденных в республике случаев заражения COVID-19 приближается к шести тысячам, летальных исходов - 246.