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06.07.2020 14:39
Рубрика: В мире

В Британии в связке бананов нашли ядовитую лягушку

Текст: Максим Макарычев

Экзотическая древесная лягушка была обнаружена в связке бананов в магазине в городе Лланелли на юго-западе Уэльса. Земноводное совершило путешествие длиною почти в восемь тысяч километров из Колумбии в Южный Уэльс, сообщает издание Wales Online. Лягушка пережила долгое путешествие в прохладном климате на корабле без еды и питья, замедляя свой метаболизм, как это могут сделать амфибии. Колумбия является крупнейшим в Великобритании поставщиком бананов, и каждый год сотни тысяч тонн фруктов отправляются из этой южноамериканской страны в Альбион.

Фото: wikimedia.org
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Работники супермаркета заметили лягушку размером с большой палец среди гроздей бананов и вызвали сотрудников ветеринарных служб. Земноводное отправили в местный центр экзотических морских животных Silent World To You в Хаверфордвесте, где особь будет жить во влажной среде. Эта лягушка питается в основном сверчками, партию которых уже заказали сотрудники центра. По словам эксперта по земноводным Джинни Спенсели, в последнее время в британских магазинах стали часто обнаруживать во фруктах из Южной Америки лягушек и пауков, так как партии продовольственных товаров из стран этого региона больше не опрыскиваются и не обрабатываются.

Между тем существует реальная опасность как для сотрудников магазинов, так и для посетителей супермаркетов. Многие из этих особей, включая древесную лягушку, являются одними из самых ядовитых земноводных на планете. Существует около 800 различных видов древесных лягушек, из которых более 600 живут в Центральной и Южной Америке, уточняет ВВС, но не все из них ядовиты. Эксперты настаивают на ужесточении контроля и проверки партий фруктов, поступающих в Британию из Колумбии и других стран южноамериканского континента. Ставится под сомнение вопрос о целесообразности такого импорта без обработки.

Известно, что древесные лягушки меняют цвет для того, чтобы смешаться с окружающим их фоном в качестве камуфляжа. Большинство древесных лягушек часто трудно обнаружить еще и потому, что они настолько маленькие, что могут разместиться на кончике пальца.

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