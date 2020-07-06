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06.07.2020 15:23
Рубрика: В мире

В Британии выпустили монету в честь Элтона Джона

Текст: Юрий Ершов
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

За свою жизнь Элтон Джон продал более 250 миллионов музыкальных альбомов. Отныне, сообщает немецкий еженедельник Der Spiegel, икону поп-музыки можно будет лицезреть на монетах, выпущенных британским монетным двором The Royal Mint. Этой памятной монетой Лондон оценил вклад 73-летнего маэстро в музыкальное искусство.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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На монете артист изображен несколько необычно: только типичные круглые очки в форме музыкальной ноты, соломенная шляпа и галстук-бабочка. Так что узнать Элтона Джона можно, не обладая огромным воображением.

"Это сказочная честь быть отмеченным таким образом, - заявил расчувствовавшийся Джон. - В последние годы в моей карьере было много знаменательных моментов. А монета стала очередной вехой на моем пути".

Коллекционеры смогут приобрести монеты Элтона Джона различных размеров и номиналов, в том числе 100-фунтовую золотую.

По информации из монетного двора, там в нынешнем году собираются аналогичным образом почтить других известных музыкантов Британии.

Кстати, The Royal Mint ранее отчеканил памятную монету в честь группы "Queen" и Фредди Меркьюри.

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