В Британии выпустили монету в честь Элтона Джона

За свою жизнь Элтон Джон продал более 250 миллионов музыкальных альбомов. Отныне, сообщает немецкий еженедельник Der Spiegel, икону поп-музыки можно будет лицезреть на монетах, выпущенных британским монетным двором The Royal Mint. Этой памятной монетой Лондон оценил вклад 73-летнего маэстро в музыкальное искусство.

На монете артист изображен несколько необычно: только типичные круглые очки в форме музыкальной ноты, соломенная шляпа и галстук-бабочка. Так что узнать Элтона Джона можно, не обладая огромным воображением.

"Это сказочная честь быть отмеченным таким образом, - заявил расчувствовавшийся Джон. - В последние годы в моей карьере было много знаменательных моментов. А монета стала очередной вехой на моем пути".

Коллекционеры смогут приобрести монеты Элтона Джона различных размеров и номиналов, в том числе 100-фунтовую золотую.

По информации из монетного двора, там в нынешнем году собираются аналогичным образом почтить других известных музыкантов Британии.

Кстати, The Royal Mint ранее отчеканил памятную монету в честь группы "Queen" и Фредди Меркьюри.