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06.07.2020 11:46
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали провокацией слова о подготовке Украины к войне с РФ

Текст: Татьяна Замахина
Жители Севастополя составили флаг России из листов цветной бумаги. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Слова главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы о том, что Киев готовится к полномасштабной вооруженной конфронтации с Москвой, являются прямой провокацией против России. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Фото: Василий Батанов/РИА Новости
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Ранее Неижпапа, сделав заявление о такой подготовке, предупредив, что Украина намерена вернуть Крым. Он упомянул об украинском ракетном комплексе "Нептун", который способен достать до Севастополя.

"Украинским генералам явно напекло голову, раз они начали открыто заявлять о готовности воевать с Россией, - иронично заметил Железняк, комментируя высказывания журналистам. - Незалежным воякам продолжает мерещиться возможность возвращения Крыма. Им придется умерить свой пыл".

Депутат подчеркнул, что Крым был и останется в составе Российской Федерации, которая умеет защищать свою территорию и граждан.

Фото: Александр Полегенько / РИА Новости
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Также он выразил уверенность, что Россия никогда не была и не станет инициатором конфронтации. "Мы уважаем суверенитет других государств и требуем уважения к нашим национальным интересам, - сказал Железняк. - При этом украинские политиканы фактически анонсируют свою очередную провокацию на глазах у мировой общественности".

Даже решившись на какой-нибудь новый противоправный шаг, Киев будет пытаться выставить Россию "в качестве агрессора и душителя свободы", не сомневается парламентарий. "Политика официального Киева провоцирует разжигание конфликта с Россией и раскачивание новой волны русофобии в западном обществе", - резюмировал он.

Власть Позиция Законодательная власть Госдума Отношения России и Украины

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