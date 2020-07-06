В Госдуме назвали провокацией слова о подготовке Украины к войне с РФ

Жители Севастополя составили флаг России из листов цветной бумаги. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Слова главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы о том, что Киев готовится к полномасштабной вооруженной конфронтации с Москвой, являются прямой провокацией против России. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее Неижпапа, сделав заявление о такой подготовке, предупредив, что Украина намерена вернуть Крым. Он упомянул об украинском ракетном комплексе "Нептун", который способен достать до Севастополя.

"Украинским генералам явно напекло голову, раз они начали открыто заявлять о готовности воевать с Россией, - иронично заметил Железняк, комментируя высказывания журналистам. - Незалежным воякам продолжает мерещиться возможность возвращения Крыма. Им придется умерить свой пыл".

Депутат подчеркнул, что Крым был и останется в составе Российской Федерации, которая умеет защищать свою территорию и граждан.

Также он выразил уверенность, что Россия никогда не была и не станет инициатором конфронтации. "Мы уважаем суверенитет других государств и требуем уважения к нашим национальным интересам, - сказал Железняк. - При этом украинские политиканы фактически анонсируют свою очередную провокацию на глазах у мировой общественности".

Даже решившись на какой-нибудь новый противоправный шаг, Киев будет пытаться выставить Россию "в качестве агрессора и душителя свободы", не сомневается парламентарий. "Политика официального Киева провоцирует разжигание конфликта с Россией и раскачивание новой волны русофобии в западном обществе", - резюмировал он.