В Казахстан вылетела бригада московских врачей для борьбы с коронавирусом

В Казахстан вылетели 22 столичных медика на помощь местным врачам в лечении пациентов с COVID-19. Во главе этой мультидисциплинарной бригады нейрохирург Алексей Токарев, заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы и Руслан Маер, заведующий организационно-методическим отделом по хирургии Департамента здравоохранения Москвы. Это первый межгосударственный медицинский выезд врачей Департамента здравоохранения Москвы для борьбы с коронавирусом.

В дорогу отправились пульмонолог, кардиолог, эпидемиолог, рентгенолог КТ, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры-анестезисты, врач-рентгенолог КТ и другие специалисты с большим опытом лечения коронавируса. Все они работают в лучших столичных клиниках: инфекционных больницах №1 и №2, городских клинических больницах №4, №51, №15 им. О.М. Филатова, №29 им. Н.Э. Баумана, им. И.В. Давыдовского, МКНЦ им. А.С. Логинова, Институте скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Бригада укомплектована всем необходимым, включая средства индивидуальной защиты.

Столичные врачи помогут казахским медикам в диагностике опасного вируса, в перепрофилировании местных клиник, проведут семинары для медиков различных специальностей. Такие бригады из столицы уже побывали в ряде регионов страны - Северной Осетии - Алании, Ингушетии, Дагестане, в Забайкальском крае, во Владимире и Пскове, на Камчатке, в Ханты-Мансийске, Тыве, Ямало-Ненецком автономном округе.