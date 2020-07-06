В Мексике полиция вынудила сесть перевозивший наркотики самолет

Мексиканской наркомафии был нанесен очередной чувствительный удар. В воскресенье около шести часов утра реактивный самолет Hawker XB-RCM, который, предположительно, перевозил около тонны кокаина из Южной Америки, экстренно приземлился на шоссе Каррильо-Мерида в Кинтана-Роо, штат Юкотан, и загорелся. Сгорел и груз кокаина, который, как считается, планировалось доставить в США. В мексиканской полиции сообщили, что данный самолет постоянно использовался местным картелем для перевозки наркотиков.

Как отмечает издание aviation24.be, мексиканские силовые структуры знали о готовящейся перевозке наркотических веществ и были проинформированы о типе самолета, на котором они будут транспортироваться. Воздушное судно обстреляли в воздухе с вертолета департамента национальной обороны Мексики рядом с ранчо "Очо Венадос". Пилот был вынужден совершить посадку, когда самолет загорелся. На земле его поджидали десятки силовиков и даже два танка. Однако пилоту наркомафии удалось не только посадить самолет и выбраться из него живым, но и сбежать с места происшествия. Теперь ему предстоит не только скрываться от полиции, но и отчитываться перед мексиканской наркомафией, известной своей особой жестокостью.