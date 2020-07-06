В Москве появятся новые велодорожки и парковки

В Москве этим летом появятся новые велодорожки и парковки, рассказал заммэра Максим Ликсутов. Произойдет это после окончания краудсорсингового проекта. В ходе него у москвичей через соцсети спросили, что бы они хотели изменить в транспортной сфере города. Из 2052 полученных ответов большинство касаются именно велосипедной жизни и инфраструктуры.

Десятки предложений по велодорожкам поступили, в частности, из Тверского района и Строгина. По большей части из них вопросов не возникло. Дискуссии развернулись по поводу проектируемой дорожки на Лесной улице. Одну из петиций от жителей, которые возражают против ее обустройства, получила и "РГ". В Центре организации дорожного движения, который редакция попросила прокомментировать обращение жителей, сообщили, что параметрами этой улицы дорожка предусматривается давно. Причем без сокращения парковочных мест. Так что жители, дескать, зря волнуются. Тем не менее в Facebook и на Change.org планы дептранса москвичи раскритиковали.

Возражений у критиков несколько. Одно из главных - дорожка, мол, появляется, цитируем, "из ниоткуда и уходит в никуда". К тому же с ее появлением есть риск возникновения заторов транспорта. Руководитель проекта "Пробок.net" Александр Шумский не согласен с этим. Он напоминает: "Велополоса была запроектирована еще при реконструкции Лесной и Миусских улиц. Ширина и геометрия дороги здесь обеспечивает безопасный разъезд велосипедов и машин".

Общая ширина ряда для автомобилей на Лесной сейчас - 5,5 метра. Велополоса "съедает" 1,5 метра. В принципе машинам места должно хватить. Сейчас на многих московских дорогах ряды движения сужают с 3,5 до 3 м и тем самым вмещают еще одну полосу для транспорта. На Лесной же пространства еще больше. Будет ли новая дорожка удобной для самих велосипедистов? Ведь по соседству с Лесной других велотрасс действительно нет. Ближайшая их сеть имеется только на Бульварном кольце. Кто прав? Покажет, видимо, время.