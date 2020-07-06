В Нью-Йорке разрушили статую противника рабства Фредерика Дугласа

Статуя аболициониста Фредерика Дугласа была сброшена с постамента в Рочестере (штат Нью-Йорк), в годовщину одной из его самых знаменитых речей против угнетения чернокожих, произнесенной им в этом городе в 1852 году.

Аболиционистами в США в XIX веке называли тех людей, которые не участвовали в деятельности политических партий и движений, однако с помощью публичных проповедей и газетных статей способствовали отмене рабства. Таким образом, скульптура борца с рабством Дугласа попала в один ряд с памятниками рабовладельцев и героев Конфедерации, которые в массовом порядке начали сносить в Соединенных Штатах. Днем ранее в реку была сброшен памятник Колумбу.

Статую Дугласа похитили с постамента в воскресенье вечером из парка Мейплвуд, места вдоль так называемой подземной железной дороги, где Дуглас и другой филантроп Гарриет Табман помогали перевозить рабов на свободу, сообщает Associated Press. Полиция сообщила, что позже статуя была найдена на краю ущелья реки Дженеси, примерно в полутора метрах от постамента, который был основательно разрушен. У статуи были отломаны несколько пальцев.

Карвин Эйсон, руководитель проекта по защите памятников в Рочестере, заявил в интервью изданию Rochester Democrat & Chronicle, что на месте памятника Дугласу появится новая статуя, так как нанесенный ущерб предыдущему памятнику "слишком велик" и он не подлежит восстановлению. Чиновник выразил недоумение сносом памятника борцу против рабства. "Это какой-то тип возмездия из-за национальной лихорадки по поводу сноса конфедеративных памятников. Все это очень разочаровывает", - заявил Эйсон.

5 июля 1852 года Дуглас в Рочестере выступил с речью "Чем для раба является четвертое июля?", в которой он назвал этот праздник (День независимости США) "обманом для нации, которая порабощает и угнетает своих чернокожих граждан".