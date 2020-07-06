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06.07.2020 14:58
Рубрика: В мире

Видео: В подводных пещерах Мексики найдены 12000-летние рудники

Текст: Денис Передельский

В Мексике подводные археологи обследовали систему из трех подводных пещер Ла Мина (La Mina) вблизи города Акумаля на побережье полуострова Юкатан. В результате были обнаружены следы древних людей, которые 10-12 тысяч лет назад добывали в этих рудниках охру.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances, а коротко о нем рассказал Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH). Давно известно, что пещеры полуострова Юкатан были источником различных минералов и пигментов для цивилизации майя.

Фото: iStock
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Однако новое открытие показывает, что добывать охру в пещерах люди стали задолго до майя. Обследованная дайверами Исследовательского центра изучения системы водоносных горизонтов Кинтана-Роо (CINDAQ) пещерная сеть оказалась древнейшим известным рудником в Америке.

Они тщательно обследовали почти километр проходов, затопленных водой. В результате было обнаружено 155 каменных инструментов и их фрагментов, а также остатки древесных углей от костров. На сводах пещер найдены слои сажи.

Кроме того, исследователи нашли ямы и траншеи, в которых как показал анализ, находились остатки охры. Также установлено, что сталактиты и сталагмиты были намеренно разбиты людьми, которые тем самым освободили себе проход. Более того, куски сталактитов и сталагмитов использовались ими в качестве инструментов и выполняли роль древних молотков.

В пещерах была налажена массовая добыча охры, причем происходило это на протяжении двух тысяч лет - от 12 до 10 тысяч лет назад. Сами пещеры были затоплены около восьми тысяч лет назад, после окончания ледникового периода. С тех пор они наполнены соленой морской водой, которая и помогла сохранить археологические следы, оставленные древними шахтерами.

"Ландшафт пещер заметно изменился, - говорит соавтор исследования Фред Девос. - Это заставляет нас думать, что доисторические люди извлекали из нее тонны охры. Вероятно, им необходимо было разводить костры, чтобы осветить достаточно большое пространство".

Фото: Администрация Ногайского района КЧР
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На стенах были обнаружены некие символы. Предположительно, это были специальные знаки, позволявшие ориентироваться в пещерных проходах и не потеряться.

Богатая железом красная охра использовалась людьми на протяжении десятков тысяч лет. Этот минеральный пигмент широко использовался в наскальном искусстве, погребальных ритуалах, а также для окраски сосудов и изготовления украшений. Охра из пещер Ла Мина была особенно высокого качества. Ее не надо было подрабатывать, она была пригодна для использования непосредственно после добычи.

В ходе погружений, которых было сделано более сотни, дайверы не нашли человеческих останков. Однако ранее в других затопленных пещерах Юкатана такие находки делали. Например, в пещере Хойо Негро, примерно в 25 километрах к юго-западу от Акумаля, были обнаружены останки девочки-подростка.

Ученые назвали ее Ная. Она погибла около 12 тысяч лет назад, то есть эта девочка была современницей шахтеров, которые добывали охру в пещерах не так далеко от места ее последнего пристанища. Останки Наи доказывают, что в рудниках могли происходить несчастные случаи. К тому же и сама девочка могла входить в состав "бригады" по добыче охры.

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