Видео: В подводных пещерах Мексики найдены 12000-летние рудники

В Мексике подводные археологи обследовали систему из трех подводных пещер Ла Мина (La Mina) вблизи города Акумаля на побережье полуострова Юкатан. В результате были обнаружены следы древних людей, которые 10-12 тысяч лет назад добывали в этих рудниках охру.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances, а коротко о нем рассказал Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH). Давно известно, что пещеры полуострова Юкатан были источником различных минералов и пигментов для цивилизации майя.

Однако новое открытие показывает, что добывать охру в пещерах люди стали задолго до майя. Обследованная дайверами Исследовательского центра изучения системы водоносных горизонтов Кинтана-Роо (CINDAQ) пещерная сеть оказалась древнейшим известным рудником в Америке.

Они тщательно обследовали почти километр проходов, затопленных водой. В результате было обнаружено 155 каменных инструментов и их фрагментов, а также остатки древесных углей от костров. На сводах пещер найдены слои сажи.

Кроме того, исследователи нашли ямы и траншеи, в которых как показал анализ, находились остатки охры. Также установлено, что сталактиты и сталагмиты были намеренно разбиты людьми, которые тем самым освободили себе проход. Более того, куски сталактитов и сталагмитов использовались ими в качестве инструментов и выполняли роль древних молотков.

В пещерах была налажена массовая добыча охры, причем происходило это на протяжении двух тысяч лет - от 12 до 10 тысяч лет назад. Сами пещеры были затоплены около восьми тысяч лет назад, после окончания ледникового периода. С тех пор они наполнены соленой морской водой, которая и помогла сохранить археологические следы, оставленные древними шахтерами.

"Ландшафт пещер заметно изменился, - говорит соавтор исследования Фред Девос. - Это заставляет нас думать, что доисторические люди извлекали из нее тонны охры. Вероятно, им необходимо было разводить костры, чтобы осветить достаточно большое пространство".

На стенах были обнаружены некие символы. Предположительно, это были специальные знаки, позволявшие ориентироваться в пещерных проходах и не потеряться.

Богатая железом красная охра использовалась людьми на протяжении десятков тысяч лет. Этот минеральный пигмент широко использовался в наскальном искусстве, погребальных ритуалах, а также для окраски сосудов и изготовления украшений. Охра из пещер Ла Мина была особенно высокого качества. Ее не надо было подрабатывать, она была пригодна для использования непосредственно после добычи.

В ходе погружений, которых было сделано более сотни, дайверы не нашли человеческих останков. Однако ранее в других затопленных пещерах Юкатана такие находки делали. Например, в пещере Хойо Негро, примерно в 25 километрах к юго-западу от Акумаля, были обнаружены останки девочки-подростка.

Ученые назвали ее Ная. Она погибла около 12 тысяч лет назад, то есть эта девочка была современницей шахтеров, которые добывали охру в пещерах не так далеко от места ее последнего пристанища. Останки Наи доказывают, что в рудниках могли происходить несчастные случаи. К тому же и сама девочка могла входить в состав "бригады" по добыче охры.