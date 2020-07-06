В провинции Альберта выросло число сторонников отделения от Канады

Каждый пятый житель крупнейшей канадской нефтедобывающей провинции Альберта поддерживает отделение от остальной части страны, передает CBS News.

По данным аналитической компании Abacus Data, за последнее время в полку сторонников независимости прибыло: еще пять лет назад к идее автономии положительно относились девять процентов респондентов, сейчас этот показатель увеличился вдвое.

Местные эксперты пока прогнозируют сохранение тренда на рост сепаратистских настроений. Стремление к отделению продиктовано в том числе и тем, что население хочет более эффективно распоряжаться природными ресурсами региона. Многие недовольны, что большая часть доходов от экспорта нефти, газа и древесины идет в федеральный бюджет.