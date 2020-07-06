В Центризбиркоме положительно оценивают опыт проведения онлайн-голосования в ходе плебисцита по Конституции и намерены расширять сферу его применения. Но для этого понадобятся уточнения в законодательстве.

В понедельник в Общественной палате РФ прошел "круглый стол" по перспективам применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Участники признали успешным опыт его проведения в Москве и Нижегородской области. Напомним, 25-30 июня по поправкам в Основной Закон через интернет проголосовали более миллиона жителей двух регионов, явка превысила 93%, нарушений зафиксировано не было. "В целом проект успешный, ЦИК планирует его масштабировать", - заявил член Центризбиркома Антон Лопатин. Однако для более широкого применения ДЭГ "нужна законодательная основа", добавил он.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило по особым правилам, они предусматривали применение ДЭГ в тех регионах, которые ЦИК сочтет наиболее подготовленными. Что же касается выборов разных уровней, тот здесь "зеленый свет" дан лишь Москве - этой весной Госдума приняла закон о продлении эксперимента по ДЭГ в столице на 2020 и 2021 годы. "Мы понимаем, что федеральный законодатель уже сказал свое слово, и на территории города Москвы обязательно будет проводиться дистанционное голосование. Например, в 2021 году, если говорить о плановых выборах депутатов Госдумы, - обязательно", - заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Что же касается других регионов, то Центризбирком, по словам Антона Лопатина, "будет ходатайствовать перед законодателями для того, чтобы такая норма в законодательстве появилась и на федеральном уровне, и на региональных выборах". Центризбирком еще в прошлом году запустил научно-исследовательские работы по созданию технологии электронного голосования. Первые результаты планировалось представить этой осенью. Но "не было бы счастья, да несчастье помогло", заметил член ЦИК. Режим самоизоляции из-за коронавируса заставил ускорить внедрение технологии. "Сейчас все считают, что это норма, и у всех есть желание на своих выборах в Единый день голосования (13 сентября. - Прим. "РГ") эту форму применить. Будет она или нет - вопрос к законодателям", - добавил Лопатин.

Интерес к электронной форме огромен, отмечают в ЦИК. Это удобный вариант для тех, кто много передвигается и не знает заранее, где окажется в день выборов. ДЭГ - выход и для маломобильных избирателей, которые не могут в силу ограничений по здоровью дойти до своего участка. Наконец, голосование через интернет позволит существенно снизить затраты на проведение выборов в труднодоступных местностях. Сейчас для этого приходится привлекать ресурсы не только ЦИК, но еще и минобороны, если невозможно добраться до избирателей без вертолета.

Чтобы онлайн-голосование стало повсеместным, нужны единые подходы к его проведению

Чтобы онлайн-голосование стало повсеместным, нужны единые подходы к его проведению. В этом году использовались региональные - московские - наработки, идентификация пользователей велась путем сопоставления данных из нескольких баз. В будущем планируется использовать и биометрические данные.

"В том программно-техническом комплексе, который сейчас разрабатывается, - это основа", - сказал зампред ЦИК Николай Булаев на расширенном заседании комиссии Общественной палаты Москвы по гражданскому обществу.