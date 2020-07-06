Российские леса снова вызывают тревогу. По информации и МЧС, и Рослесхоза, лесопожарная обстановка обострилась. Сейчас режим ЧС действует в 7 субъектах РФ. А в 51 субъекте введен особый противопожарный режим.

Всего за одни сутки парашютисты-десантники Авиалесоохраны и работники наземных лесных пожарных служб, а также арендаторы лесных участков потушили 31 лесной пожар на площади, пройденной огнем, более 1,1 тысячи гектаров.

А в целом, по оценке лесных служб, на всей территории Российской Федерации действует 282 лесных пожара на площади более 150 тысяч гектаров.

Сообщения о борьбе с огнем в лесах стали напоминать фронтовые сводки, после того как в отдельные регионы страны пришла жара.

"После длительной и изнурительной борьбы парашютисты-десантники Федеральной и Чукотской Авиалесоохраны вручную потушили на Чукотке пять труднодоступных лесных пожаров на площади, пройденной огнем, более 29 тысяч гектаров. Доставка техники была невозможна. Изнуренные аномальным июньским 30-градусным зноем в обилии растущие лиственницы вспыхивали как спички, отдавая жар на десятки метров, что значительно осложняло тушение очагов" - такую информацию накануне распространила в своем пресс-релизе федеральная Авиалесоохрана.

Эти эмоциональные сообщения хорошо демонстрируют тот нерв, который присутствует там в непролазной тайге. А основная нагрузка сейчас ложится именно на десантников-парашютистов Авиалесоохраны. Хотя нелегко приходится порой и спасателям МЧС.

Нефтебазу в Красноярском крае отстояли, когда кромка огня была уже в 250 метрах от базы

Накануне вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством тушил лесные пожары в 3 километрах от села Кустур Эвено-Бытантайского национального улуса Якутии.

По словам главы муниципального образования Константина Старостина, лесные пожары в арктическом улусе Якутии спровоцировали сухие грозы и жаркая погода. До того как решено было задействовать вертолет, местное население, мобилизовавшись по 50-60 человек, в две смены и круглосуточно боролось с лесными пожарами вокруг населенного пункта. Но усилий местных не хватило.

Ситуация осложнилась до предела, когда поднялся сильный ветер. Люди начали задыхаться из-за густой задымленности. Тогда в Кустуре ввели режим ЧС, и по закону тут возможно стало привлекать авиацию.

Помощь от Хабаровского авиационно-спасательного центра и "Якутлесресурса" подоспела вовремя. Сейчас обстановка там стабилизировалась.

При этом вертолет спасателей прибыл на помощь селянам, что называется, не после простоя со взлетной площадки. Его перекинули в Кустур сразу после того, как он потушил опаснейший лесной пожар возле поселка Батагай Верхоянского района Якутии. Там удалось в самый последний момент отстоять нефтебазу. Кромка пожара была остановлена на расстоянии всего 250 метров от базы.

А в Енисейском районе Красноярского края спасатели МЧС и лесники не допустили распространения природного пожара на село Айдара.

Пожар в лесу обнаружили 4 июля при помощи космического мониторинга. Огонь быстро подбирался к селу. Из-за того, что район расположен в труднодоступном месте, пожарных и сотрудников лесопожарного центра доставляли на место при помощи авиации. Сейчас пожар еще не потушен, поэтому в готовности находится самолет-амфибия Бе-200ЧС.