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06.07.2020 08:38
Рубрика: Экономика

В России за год снизился уровень крайней бедности

Текст: Александр Проценко

В исследовании РИА Новости говорится, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%. В целом по России 1,9% населения живут в крайней бедности - имеют доходы менее половины от прожиточного минимума, но в 2018 году этот показатель составлял 2,1%.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
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Однако в Тыве 6,6% жителей находятся в крайне сложном финансовом положении, - отмечается в исследовании. Похожая ситуация наблюдается и в Ингушетии, где в крайней бедности находятся 4,8% населения, а также в Республике Алтай - 4,2%.В 11 регионах России в 2019 году доля россиян, живущих за чертой бедности (ниже прожиточного минимуму), заметно выросла - выше 20%.

22 июня вице-премьер России Татьяна Голикова допустила, что уровень бедности в России может снизиться в два раза. Такая цель определена и в нацпроектах. Вице-премьер назвала основной стратегической целью для правительства наращивание минимального размера оплаты труда (МРОТ).

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