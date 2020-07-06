В России за год снизился уровень крайней бедности

В исследовании РИА Новости говорится, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%. В целом по России 1,9% населения живут в крайней бедности - имеют доходы менее половины от прожиточного минимума, но в 2018 году этот показатель составлял 2,1%.

Однако в Тыве 6,6% жителей находятся в крайне сложном финансовом положении, - отмечается в исследовании. Похожая ситуация наблюдается и в Ингушетии, где в крайней бедности находятся 4,8% населения, а также в Республике Алтай - 4,2%.В 11 регионах России в 2019 году доля россиян, живущих за чертой бедности (ниже прожиточного минимуму), заметно выросла - выше 20%.

22 июня вице-премьер России Татьяна Голикова допустила, что уровень бедности в России может снизиться в два раза. Такая цель определена и в нацпроектах. Вице-премьер назвала основной стратегической целью для правительства наращивание минимального размера оплаты труда (МРОТ).