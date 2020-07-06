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В Россию пришел смартфон Samsung дешевле 10 тысяч рублей. Чем он хорош

Текст:   Антон Благовещенский
06.07.2020,  
15:31
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Компания Samsung Electronics объявила о старте продаж в России нового смартфона Galaxy A11, который относится к бюджетному классу и продается по цене 9990 рублей.

Фото: Samsung

За эти деньги пользователь получит 6,4-дюймовый экран с разрешением HD+, 2/32 Гб памяти, а также тройную камеру 13 Мп с ультрашироким и стандартным модулями, а также датчиком глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Сердцем девайса стал недорогой, но достаточно производительный процессор Snapdragon 450. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, что вкупе с не самой высокой производительностью и стандартным разрешением экран обеспечит внушительную автономность.

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Помимо длительного времени работы, Samsung Galaxy A11 может похвастаться наличием модуля NFC, что делает его одним из самых дешевых современных смартфонов с поддержкой бесконтактной оплаты.

Аппарат также поддерживает работу с двумя SIM-картами и картой памяти, имеет порт USB-C и разъем для наушников и оборудован сканером отпечатка пальца, то есть имеет полный "джентльменский набор" функци и стоит при этом менее 10 тысяч рублей.

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