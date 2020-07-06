В системе маркировки товаров выдано 16 млрд кодов

Около 16 млрд кодов Data Matrix для различной продукции выдано в системе обязательной маркировки товаров. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

"К настоящему времени в системе выдано около 16 млрд кодов для различных видов продукции. В их числе более 13 млрд кодов - на сигареты и папиросы, более 2,1 млрд - на обувь, около 1,27 млрд - на лекарственные препараты", - говорится в сообщении.

Нанесение кодов Data Matrix на табачную продукцию стало обязательным еще год назад, с 1 июля 2019 года, и там, как отмечают в Минпромторге, бизнес-процессы отработаны. "Эмиссия кодов в лекарственных препаратах находится на уровнях в 18-19 млн кодов в рабочий день, обувных товаров - 4,5 млн", - уточнили в ведомстве, отметив, что несмотря на значительный объем пользователей, система работает без сбоев.

"Мониторинг работы системы ведется круглосуточно, а в службу поддержки поступает до 9000 обращений в сутки", - подчеркивается в сообщении.