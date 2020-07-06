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06.07.2020 20:39
Рубрика: Власть

В Совфеде обещают ответ Британии на персональные санкции против россиян

Текст: Галина Мисливская

Россия примет ответные меры на британские персональные санкции против граждан РФ, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Кондратьев.

Фото: Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС
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Ранее Лондон опубликовал санкционный список, в который вошли глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, представители правоохранительных органов РФ​​​.

"Россия примет ответные меры на представленный Великобританией "список Магнитского". Я полагаю, соответствующие меры будут определены МИД и правоохранительными органами", - заявил Кондратьев.

Он напомнил, что в российском законодательстве заложен принцип зеркального ответа на подобные действия, но конкретные шаги определяют профильные ведомства.

Сенатор оценил этот шаг Великобритании как враждебный по отношению к России и заявил, что "подобная практика негативно повлияет на двусторонние отношения Москвы и Лондона".

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Санкции и антисанкции

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