В Совфеде обещают ответ Британии на персональные санкции против россиян

Россия примет ответные меры на британские персональные санкции против граждан РФ, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Кондратьев.

Ранее Лондон опубликовал санкционный список, в который вошли глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, представители правоохранительных органов РФ​​​.

"Россия примет ответные меры на представленный Великобританией "список Магнитского". Я полагаю, соответствующие меры будут определены МИД и правоохранительными органами", - заявил Кондратьев.

Он напомнил, что в российском законодательстве заложен принцип зеркального ответа на подобные действия, но конкретные шаги определяют профильные ведомства.

Сенатор оценил этот шаг Великобритании как враждебный по отношению к России и заявил, что "подобная практика негативно повлияет на двусторонние отношения Москвы и Лондона".