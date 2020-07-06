В США 41-летний актер Бродвея умер из-за осложнений от коронавируса

Звезда американского Бродвея Ник Кордеро скончался в возрасте 41 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом в Instagram сообщила жена актера.

Артиста госпитализировали еще в марте, после чего у него диагностировали коронавирус. На фоне болезни у него развились осложнения, в частности - сепсис. Кордеро пережил несколько мини-инсультов, врачи обнаружили у него в крови тромбы и даже были вынуждены ампутировать правую ногу. В мае актер, который некоторое время провел в медикаментозной коме, пришел в себя, но, по словам супруги, был очень слаб.

Кордеро получил известность благодаря ролям на Бродвее. В частности, в 2014 году он был номинирован на премию "Тони" за роль в постановке "Пули над Бродвеем" режиссера Вуди Аллена.