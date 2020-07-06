В США борцы с расизмом сбросили памятник борцу за права чернокожих

Президент США Дональд Трамп безуспешно пытается остановить волну вандализма и сноса исторических памятников в Америке единственным доступным ему в атмосфере вашингтонских межпартийных дрязг средством - собственными исполнительными указами. За последние десять дней из-под пера американского лидера вышли уже два таких, имеющих силу закона, документа. Первый - "О защите американских монументов и борьбе с криминальным насилием" - опубликован на сайте Белого дома 26 июня и грозит разрушителям изваяний великим деятелям прошлого уголовным наказанием до 10 лет тюрьмы. Второй - "О строительстве и восстановлении монументов американским героям" - вышел в свет 3 июля и повторяет репрессивные посылы первого, а также обязывает создать Национальный сад героев США, восстановить низвергнутые памятники и приступить к образованию молодежи. Впрочем, последние события в Америке показывают, что угрозы Трампа никого не пугают, заново учить историю государства никто не намерен, а "статуепад" в США продолжается, как ни в чем не бывало.

Очередной жертвой вандалов стал монумент Фредерику Дугласу. Парадокс заключается в том, что именно этот персонаж XIX века был одним из самых последовательных представителей аболиционистов - предшествующего Гражданской войне в США движения за освобождение чернокожих. Причем именно бежавший из рабства выдающийся оратор и писатель Дуглас развернул непримиримую антирабовладельческую кампанию, а также принял непосредственное участие в формировании первых негритянских полков, воевавших с конфедератами.

Это все, что осталось от статуи Фредерика Дугласа, в парке в Рочестере. Фото: AP

Впрочем, это историческое обстоятельство нисколько не помогло установленной в его честь статуе в городе Рочестере (штат Нью-Йорк). Она в минувшее воскресенье была вырвана с постамента и впоследствии найдена полицией на берегу ближайшей реки. Удивительно, но вандалов нисколько не смутило, что именно в этом городе Дуглас в 1852 году произнес одну из самых знаменитых своих речей против угнетения чернокожих.

И если снос памятников американским рабовладельцам и конфедератам еще можно хоть как-то объяснить антирасистскими лозунгами движения "Черные жизни важны", то, скажем, демонтаж монументов первому президенту США Джорджу Вашингтону, освободителю рабов Линкольну и борцу с ку-клукс-кланом Гранту вообще никак не вписывается в логику борьбы за равноправие.

По данным "Википедии", по всей территории США снесены или добровольно сняты местными властями уже больше полутора сотен монументов. Среди них больше ста памятников участникам Гражданской войны, дюжина "угнетателям коренного населения Америки" и почти тридцать Христофору Колумбу - мореплаватель, по мнению борцов со статуями, смертельно виноват в том, что открыл Америку и сделал это угнетение возможным. О том, где бы сейчас находились те, кто с удовольствием крушит каменных и бронзовых Колумбов, они даже не задумываются. А министерство юстиции CША до сих пор отчиталось лишь об аресте четырех американцев, попытавшихся в конце июня "завалить" статую бывшему президенту Эндрю Джексону, которая находится прямо перед окнами Белого дома. Остальные участники этой попытки сноса до сих пор в бегах, и показательный уголовный процесс дело небыстрое.

В США снесены или добровольно сняты местными властями уже больше полутора сотен монументов

Четвертого июля, выступая в канун Дня независимости США у знаменитой горы Рашмор - одноименного мемориала четырем американским экс-президентам Трамп утверждал: сторонники "нового крайне левого фашизма" хотят уничтожить историю страны и "низвергнуть американскую революцию". Сделать это президент обещал не позволить. Согласно последнему указу Трампа, в течение 60 дней специально созданная под руководством министра внутренних дел рабочая группа предложит главе Белого дома локацию для создания нового Национального сада американских героев. Местоположение для парка будет выбрано "в красивом месте на природе, чтобы посетители могли им наслаждаться". А сам сад с монументами "великих американцев" должен быть открыт до 4 июля 2026 года, когда США будут отмечать 250-ю годовщину независимости.

Кстати

Власти Ганы призывают чернокожих американцев вернуться на историческую родину. "Создайте жизнь в Гане. Вам не нужно находиться в месте, где вы бесконечно никому не нужны", - заявила журналистам министр туризма африканской страны Барбара Отенг и предложила всем гражданам CША, кто переедет на Черный континент, поддержку местных властей. По данным СМИ, на текущий момент в Гане живет около 3 тысяч выходцев из Соединенных Штатов.