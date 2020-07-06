В Таиланде фермеры доказывают, что не используют обезьян в качестве рабов

В Таиланде министерство торговли, владельцы кокосовых плантаций и представители школ, в которых обучают обезьян собирать урожай кокосовых орехов, вынуждены отвечать на обвинения западных природозащитных организаций. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

Защитники природы из организации PETA Asia утверждают, что с обезьянами жестоко обращаются и используют их в качестве рабов. Также последнее время появились призывы бойкотировать по этой причине произведенное в Таиланде кокосовое молоко. В частности, утверждается, что специальные команды отлавливают макак в дикой природе и принуждают их собирать до тысячи кокосовых орехов в день (считается, что человек способен собрать за день около 80 орехов). По информации зоозащитников, в Таиланде найдены восемь школ, в которых обучают выловленных в лесу макак. Их тренируют собирать кокосы и фрукты, а также кататься на велосипедах и играть в баскетбол, чтобы развлекать туристов. При этом условия содержания на фермах, утверждает PETA, оставляют желать лучшего - обезьян приковывают к тяжелым шинам и держат в тесных клетках.

"Все это происходит в то время, как в других регионах, выращивающих кокосы, таких как Бразилия, Колумбия, Гавайские острова, для сбора урожая используются установленные на тракторах гидравлические лифты, труд волонтеров, высаживаются карликовые кокосовые пальмы, на которые не надо взбираться", - сказано в материале, обнародованном зоозащитниками.

Информация о жестоком обращении с обезьянами в Таиланде вызвала возмущение во многих странах, ряд крупных и средних компаний заявили, что не намерены закупать кокосовое молоко и другие продукты, произведенные с помощью обезьяньего труда. Так, в Великобритании об этом уведомили компании Waitrose, Ocado и ряд других.

При этом мировой рынок кокосового молока может в ближайшие годы вырасти более чем на семь процентов. Спрос на этот продукт особенно велик в Северной Америке и Западной Европе, где его все чаще используют как элемент здорового питания и "безмолочную альтернативу", особенно для приготовления популярных азиатских блюд и напитков. Популярность кокоса растет и по причине увеличения числа людей с аллергией на содержащийся в животном молоке белок и с лактозной недостаточностью. Ожидается, что уже к 2023 году мировой рынок кокосового молока (как жидкого, так и в порошке) превысит 2,3 миллиарда долларов.

Среди основных производителей кокосов есть компании из США, Бразилии, Австралии, Филиппин, Индии и ряда других стран. Таиланд также входит в число ведущих стран в этом сегменте рынка. Поэтому королевство уделяет большое внимание упрекам в рабском труде обезьян. Власти приглашают иностранных дипломатов посетить кокосовые плантации, чтобы убедиться, что с животными все в порядке и с ними нет никакого жестокого обращения. Как утверждают специалисты-дрессировщики, все макаки (именно эту породу используют при сборе кокосов) - потомственные сборщики, уже не первое поколение живущие в неволе. Привлекать обезьян для сбора кокосов - старинная тайская традиция, утверждают фермеры, потому что обезьяне лазить по высоким пальмам куда легче, чем человеку. Кроме того, владельцы плантаций утверждают, что обезьяны работают не каждый день, и при этом их хорошо кормят - рисом, молоком и фруктами три раза в день.