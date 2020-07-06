В Таиланде появится спецотдел полиции для отслеживания перемещений туристов

С целью избежать новых вспышек коронавируса в Таиланде создается специальный отряд полиции, который будет отслеживать прибывших в страну иностранцев и вернувшихся из-за рубежа граждан королевства. Об этом 6 июля сообщает газета Bangkok Post.

Предполагается, что сотрудники нового подразделения будут отслеживать, куда направляются туристы и вновь прибывшие из-за границы сограждане. Кроме того, на дорогах могут быть установлены КПП, где станут проверять, не отклонились ли туристы от маршрута и проверять у них температуру.

Также полицейское руководство планирует создать онлайн-приложение, которое позволит связаться с полицией в случае необходимости, а также отследит местоположение.