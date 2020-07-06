В Таиланде задержана россиянка, которую подозревают в убийстве дочери

В Паттайе задержана 33-летняя гражданка России, которую подозревают в убийстве 19-месячной дочери.

Как сообщает газета Bangkok Post, около 2 часов ночи 5 июля россиянка с травмами была доставлена в больницу. Происшествием заинтересовалась полиция, которая обыскала квартиру женщины. Согласно отчету полицейских, комната была в беспорядке и забрызгана кровью, в ванной стражи порядка нашли тело ребенка. Мертвая девочка была накрыта полотенцем, на лбу у нее обнаружили три глубоких пореза. Тело доставили в Институт судебной медицины в Паттайе для обследования. Мать девочки, которая по-прежнему находится в больнице, взята под стражу

Как рассказали соседи, россиянка заселилась в квартиру около 19 часов 4 июля, с ней была ее дочь. Другие подробности не приводятся.