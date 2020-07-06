В ВОЗ заявили о нехватке лекарств от ВИЧ из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса значительно осложнила доступ к лекарствам от ВИЧ-инфекции. Более 70 стран предупредили о риске истощения запасов антиретровирусных препаратов, использующихся для лечения ВИЧ-инфекции, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ провела мониторинг состояния оказания помощи людям с положительным ВИЧ-статусом. Чтобы у них не развился СПИД, они должны с определенного момента пожизненно принимать антиретровирусные препараты. Кроме помощи конкретному человеку, инфицированному ВИЧ антиретровирусная терапия позволяет взять под контроль распространение вируса иммунодефицита, поскольку предотвращает его передачу другим людям. Однако из-за пандемии COVID-19 эти лекарства используются для оказания помощи больным коронавирусной инфекции.

По данным ВОЗ, непростая ситуация складывается в 73 странах. Из них в 24 запасы антиретровирусных препаратов достигли критически низкого уровня, наблюдаются перебои в их поставках. Пострадать могут 8,3 миллиона человек или треть от общего числа людей во всем мире, проходящих лечение от ВИЧ-инфекции.

"Результаты данного исследования вызывают серьезную обеспокоенность, - заявил генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус. - Страны и их партнеры должны сделать все возможное, чтобы нуждающиеся люди продолжали получать доступ к препаратам для лечения ВИЧ-инфекции. Мы не можем позволить пандемии коронавируса свести на нет достигнутые ценой больших усилий результаты глобальной борьбы с данным заболеванием".

Ранее сообщалось о нехватке некоторых препаратов для лечения ревматоидного артрита и других тяжелых воспалений - они также сегодня используются для лечения от COVID-19.