Вильфанд: Июнь этого года вошел в тройку самых теплых в России

Минувший июнь в России стал одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Июнь по средним температурам у нас оказался на третьем месте после 2012 и 2016 годов", - цитирует синоптика РИА Новости.

Что касается аномалий, то они неравномерно распределились по регионам страны. Так холоднее всего, до минус двух градусов, было на юге Урала и в Хабаровском крае. А вот в центральных и южных районах страны, напротив, было достаточно тепло. Средняя температура в июне здесь превысила норму на два и более градуса. Рекордно теплым первый месяц лета оказался в арктическом регионе. На Колыме, в Якутии, на Чукотке привычные для июня температурные значения оказались выше на шесть-восемь градусов.