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06.07.2020 08:32
Рубрика: В мире

Власти Ирана: Инцидент на ядерном объекте в Натанзе связан с пожаром

Текст: Максим Макарычев

Пожар на подземном иранском ядерном объекте в Натанзе нанес значительный ущерб инфраструктуре, который может замедлить разработку современных центрифуг, используемых для обогащения урана, заявил высокопоставленный иранский чиновник на условиях анонимности агентству Reuters. По его словам, причина пожара была установлена, но не привел каких-либо подробностей.

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"Этот инцидент может замедлить разработку и производство передовых центрифуг в среднесрочной перспективе. Иран заменит поврежденное оборудование оснащенным более совершенной техникой", - сообщил в свою очередь представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди иранскому государственному информационному агентству IRNA. Завод по обогащению урана в Натанзе, который в основном находится под землей, является одним из нескольких иранских объектов, за которыми пристально следят инспекторы Международного агентства по атомной энергии. В пятницу МАГАТЭ заявило, что на месте пожара не было ядерных материалов и пояснило, что никто из его инспекторов не присутствовал в это время на объекте.

Ранее три иранских чиновника, которые анонимно разговаривали с Reuters, заявили, что, по их мнению, пожар был результатом кибератаки, но не привели никаких доказательств. Некоторые иранские официальные лица предупредили, что Тегеран предпримет ответные меры против любой страны, осуществляющей подобные атаки. В 2010 году компьютерный вирус Stuxnet, широко распространенный в США и Израиле, был обнаружен после того, как он был использован для атаки на Натанз.

Фото: REUTERS
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Этот объект, отмечают эксперты, является центральным элементом иранской программы обогащения, которая, по словам официальных лиц Исламской Республики, предназначена для мирных целей. Западные спецслужбы и МАГАТЭ полагают, что Иран разрабатывал скоординированную нелегальную программу по разработке ядерного оружия, которую свернул в 2003 году. Тегеран отрицает, что когда-либо пытался создать ядерное оружие. Иран согласился минимизировать свою ядерную программу в обмен на отмену большинства международных санкций в рамках соглашения, достигнутого между Тегераном и шестью мировыми державами в 2015 году. Сделка позволяет Ирану обогащать уран на своем заводе в Натанзе чуть более 5000 центрифуг первого поколения IR-1, но Иран, как отмечали эксперты МАГАТЭ, установил на объекте новые каскады современных центрифуг.

Между тем

В воскресенье глава Революционной гвардии Ирана заявил, что Тегеран построил подземные "ракетные города" вдоль побережья Персидского залива, и предупредил о "кошмаре для врагов Ирана". Власти Ирана официально заявили, что такие объекты существуют во всех провинциях Ирана, но пока обнародовали только три базы и не подтвердили информацию о том, что они были построены вдоль его побережья.

В мире Ближний Восток Иран Ядерная программа Ирана

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