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06.07.2020 17:42
Рубрика: В мире

Во Франции пассажиры без масок избили водителя автобуса

Текст: Андрей Васильев

Водитель автобуса подвергся жестокому нападению в городе Байонн, расположенном в департаменте Атлантические Пиренеи на юго-западе Франции. Он отказался перевозить нескольких пассажиров, у которых не было билета и которые отказались надеть защитные лицевые маски. Во Франции в период пандемии все пассажиры в общественном транспорте обязаны носить маски.

Во Франции на фоне пандемии рекордно снизился уровень преступности

Полицейский источник сообщает, что 50-летний водитель был жестоко избит и тяжело ранен в голову после отказа пустить в салон человека без маски в сопровождении собаки. Кроме того, он попросил выйти из автобуса четырех пассажиров, которые уже находились в салоне без масок. Инцидент произошел около 7.30 вечера в воскресенье, отмечает Ouest France. В ответ все пятеро выволокли его из машины и начали избивать. Водитель в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. В понедельник у него была зафиксирована смерть головного мозга, он находится в больнице Байонна в крайне тяжелом состоянии.

Все пятеро нападавших были задержаны полицией благодаря системе видеонаблюдения в автобусе, которая идентифицировала их личности. В знак протеста 6 июля несколько десятков водителей компании, в которой работает пострадавший, не вышли на работу. Они сказали, что не вернутся в депо в ближайшие дни. Была парализована деятельность девяти линий автобусной сети Chronoplus, обслуживающей Байонн. Мэр города Жан-Рене Этчегарай утром отправился в автобусное депо, чтобы встретиться с представителями профсоюза и руководством компании. "Мы стали свидетелями особенно жестокого и варварского акта", - сказал Этчегарай, выразив надежду, что виновные будут привлечены к ответственности, а наказание будет суровым, с тем чтобы подать мощный сигнал всему населению региона.

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