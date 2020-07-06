Восемь человек погибли при столкновении двух самолетов в Айдахо

Eight feared killed when two planes collide in Idaho. https://t.co/1UMDtd3aRS pic.twitter.com/6VBlj9sfwb — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) July 6, 2020

Не менее восьми человек погибли в результате столкновения двух легкомоторных самолетов в штате Айдахо в воскресенье днем. Самолеты столкнулись над озером Кер-д'Ален и затонули. Локаторы показали, что они находятся на глубине около 40 метров, сообщает Reuters. Их поднимут на поверхность не раньше вторника.

Тела двух жертв были обнаружены, поиски шести других человек, которые находились на борту самолетов и были объявлены мертвыми, продолжаются. Среди жертв были взрослые и дети.

Следователи пока не установили причину столкновения. Местные СМИ сообщили, что Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте расследуют обстоятельства катастрофы. Известно, что один из самолетов, участвовавший в столкновении, был Cessna 206. Следователи опрашивают многочисленных очевидцев трагедии, которые катались на лодках по озеру в праздничный выходной и стали свидетелями катастрофы.